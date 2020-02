Quintas jornadas regionales de memoria democrática, este sábado en Badajoz

La represión del franquismo a los jóvenes en los años 70, la que ese régimen practicó en general contra la mujer, o el “proteccionismo nacionalista español” son temas de las ponencias que se van a escuchar este sábado en Badajoz, en las V Jornadas Regionales de Memoria Democrática.

Las organiza el PSOE de Extremadura y según el secretario del área de Memoria Democrática de ese partido, Fernando Ayala, hay más de 250 inscritos en unas jornadas consolidadas ya que es la quinta edición que previamente se han celebrado en Navas del Madroño, Alburquerque, Puebla de Alcocer y Aldeacentenera.

A partir de las diez de la mañana en la sede provincial socialista el secretario regional, Guillermo Fernández Vara, acompañado del secretario general de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, el local de Badajoz, Ricardo Cabezas, y la secretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, son los encargados de intervenir y dar la bienvenida a los asistentes.

A las once será la ponencia “Proteccionismo Nacionalista español”, por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex secretario regional del partido y ex presidente de la Junta, a la que sigue a las doce y media, tras unos testimonios de familiares de víctimas, “La represión en los jóvenes durante la década de los 70”, por Francisco Fuentes Gallardo, ex secretario provincial del partido en Badajoz.

El historiador José María Lama se encarga posteriormente, a la una y cuarto del tema “Represión franquista y Memoria Democrática en Extremadura 80 años después de la guerra civil”.

La mujer

Por la tarde Candela Chaves Rodríguez, Coordinadora de exhumaciones del Premhex (Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica), hablará de la represión franquista hacia la mujer en Extremadura”.

Posteriormente “La memoria democrática y la represión de la diversidad sexual y de género en Extremadura y España”, con Silvia Tostado, Francisco Molina y José María Núñez, y “Mujer y Memoria en la España del siglo XX” a cargo de Rafaela Romero Pozo, secretaria de Memoria, Convivencia y Libertades Públicas de la comisión ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi-PSOE.

Fernando Ayala ha mostrado su satisfacción porque el diputado en el Congreso, Valentín García ha sido nombrado portavoz en la Comisión Constitucional de Memoria Histórica, esto es "un reconocimiento al buen trabajo que se está realizando en Extremadura a favor de poner en valor la memoria y la historia reciente de España".