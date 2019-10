Recortan las prerrogativas a los diputados que abandonen una coalición

La Asamblea de Extremadura ha aprobado la reforma del Reglamento de la Cámara para recortar los beneficios económicos o políticos al transfuguismo parlamentario cuando se produce la ruptura de una coalición, ya que a partir de ahora todos los diputados que salgan de un grupo serán no adscritos.



La propuesta, que se debatido este jueves pasado por el procedimiento de lectura única, salió adelante con los votos del PSOE, Cs y Unidas por Extremadura (UPE), salvo la regionalista Lorena Rodríguez, que ha votado en contra, al igual que el PP



El transfuguismo provoca el debilitamiento del sistema de partidos, la base del sistema parlamentario, inestabilidad o pérdida de credibilidad de la clase política ante el electorado, lo que va en perjuicio de la cultura democrática, dice la exposición de motivos.



"Tampoco pueden obviarse -advierte- su afección directa en el aspecto organizativo de las Cámaras legislativas y los eventuales beneficios, bien sean de carácter económico o político, que puede reportar esta acción a las personas que la lleven a cabo".



Para "desincentivar estos comportamientos" y paliar ciertas disfunciones en el sistema parlamentario, se modifica el apartado 1 del artículo 39 del Reglamento.



Tras el cambio dice únicamente que "los diputados dejarán de pertenecer a un grupo parlamentario por voluntad propia expresada ante la Mesa o por expulsión del mismo, notificada expresamente por el portavoz de dicho grupo a la Mesa, excepción hecha del Grupo Mixto".



Desaparece de este apartado la parte que indicaba que "lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación política integrados en el seno de una coalición o federación, ni en el supuesto de separación por disolución de dicha coalición. En dicho caso, todos los diputados separados o expulsados pasarían a formar grupo parlamentario propio o pasarían al Grupo Mixto".



La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que la clase política es la segunda preocupación de los españoles tras el paro y que "no es entendible" que el Reglamento facilite el transfuguismo.



Para evitarlo se introdujo la figura del diputado no adscrito, pero se modificó el apartado en el año 2013 por "intereses partidistas", ha advertido De Miguel, que ha señalado que en España no hay cultura de la coalición y que hay que evitar "chiringuitos" políticos en la Asamblea.



El diputado del PP Fernando Manzano acusaba por su parte a De Miguel de "no haber dicho "la verdad" y de falta de transparencia, ya que ha aclarado que ella ha pedido a los socialistas que se suprima esa parte, ya que UPE es la "única coalición" en la Asamblea.



"Por qué no dice la verdad, por qué no dice señoría que lo que pretende realmente es expulsar a un miembro de su grupo parlamenario, ,¡atrévase!", subrayaba Manzano.



Tal y como está el artículo, ha indicado Manzano, si se rompe la coalición uno se puede ir al Grupo Mixto, pero al cambiarlo todos se convierten en diputados no adscritos.



El socialista Jorge Amado rechazó "lecciones de parlamentarismo" de Manzano, al que hubo que "soportar" como presidente de la Cámara, y ha defendido la reforma en el fondo y la forma.



A su juicio, esta iniciativa es "un cortafuegos a los mercaderes de la política".



Fernando Baselga, de Ciudadanos, ha pedido que no se cambien las "reglas del juego" por oportunismo político y que, de una vez por todas, se reforme el Reglamento en profundidad y no con constantes reformas parciales.

Lorena Rodríguez

La diputada regionalista Lorena Rodríguez, que votó en contra de la reforma de la Asamblea de Extremadura que promovía su propio grupo parlamentario Unidas por Extremadura (UPE), asegura que su formación, Extremeños, no tiene intención de romper esta coalición.

Ha explicado que en el caso de que se rompiera una coalición, a partir de ahora el diputado que sale del grupo se convierte en no adscrito y no tiene ni liberación ni voz ni voto, lo que "perjudica el proceso de participación de un cargo público elegido en un proceso democrático".



La propuesta partió de parte del UPE y ella ha votado en contra en la Mesa de la Cámara, de la que es miembro, y este jueves también lo hizo con un "no" al debate por lectura única (sin posibilidad de enmiendas).



En la Junta de Portavoces sí votó a favor de ella Irene de Miguel, que es diputada de UPE en este órgano, ha precisado.



A pesar de haber votado lo contrario que sus compañeros de Podemos, De Miguel y Álvaro Jaén, y de Joaquín Macías (IU), ha recalcado que "por parte de Extremeños nunca ha habido intención de romper la coalición".



Preguntada por si la otra parte de la coalición quiere hacerlo, ha contestado que "oficialmente no".



Rodríguez ha asegurado que no hay malas relaciones con sus compañeros y que tienen una misma línea política, y ha comentado que las coaliciones hay que "trabajarlas".



Ha considerado que la coalición Podemos, IU, Extremeños y Equo, que tiene cuatro diputados, ha sido positiva porque si hubiera ido cada uno en solitario seguramente no hubieran obtenido representación.