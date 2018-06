Renfe recibirá órdenes inmediatas para mejorar los trenes

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que el ministro de Fomento Fomento dará órdenes a Renfe para que de manera inmediata actúe mejorando los trenes que circulan por Extremadura y no vuelvan a ocurrir incidentes como los de hace seis días cuando ardió en Toledo un Huelva-Mérida-Madrid

Dicha situación "no puede volver a ocurrir".

Vara ha mantenido esta tarde de jueves un encuentro con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que le ha instado a que los nuevos responsables de Adif y Renfe, que previsiblemente serán nombrados este viernes, fijen una fecha para la reunión con la comisión de seguimiento por el pacto por el ferrocarril en Extremadura.



Un convoy ardió la tarde del pasado sábado cerca de Torrijos (Toledo), lo que obligó a los pasajeros a atravesar el campo con sus maletas durante aproximadamente un kilómetro a 40 grados de temperatura, hasta llegar a una casa abandonada y montarse en el autobús que les llevaría a sus destinos y causó varios heridos leves.





Tras la reunión Vara ha recordado, en declaraciones a los periodistas, que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le telefoneó "inmediatamente" tras producirse el suceso y le aseguró que Ábalos se pondría en contacto inmediatamente para tratar dicha cuestión.



"No es que no vaya a ocurrir, es que no puede volver a ocurrir", ha exclamado el presidente extremeño, quién ha lamentado que los pasajeros tuvieran que atravesar con sus maletas por el campo, una situación "insostenible".



Si esto vuelve a suceder "habrá mucha gente que piense que la prosperidad y el progreso de unos territorios se construye con el regreso y sufrimiento de otros".



Es urgente tomar las medidas y decisiones para "evitar el más mínimo riesgo" porque puede ocurrir "una desgracia" mayor.



El titular de la Junta de Extremadura ha opinado que la región requiere "la inversión" y el "compromiso de solidaridad" del Estado porque, entre otros motivos, no puede haber ciudadanos que recorran 250 kilómetros en media hora y otros hagan el mismo recorrido en ocho.



Según Vara, Ábalos mantendrá los plazos fijados por el anterior ministro de Fomento Íñigo de la Serna, aunque ha insistido en que él quiere “compromisos en acta" en la Comisión de Seguimiento del Plan por el Ferrocarril.



Los últimos plazos que dio De la Serna indicaban que en 2019 finalizarían las obras del tramo extremeño de la nueva vía férrea, para reducir con un tren diesel de mejores prestaciones en una hora y media los tiempos actuales en Madrid-Badajoz, y en 2020 toda la vía electrificada.



"Lo que quiero es una ratificación pero con testigos y en el sitio que procede", ha precisado el presidente extremeño.



Entiende que el nuevo Ejecutivo socialista necesite "unos días" pero que "deben entender que los demás exigimos que los compromisos se cumplan", ha incidido.



Aunque ha aclarado que el nuevo Gobierno "no es responsable", sí debe "afrontar" la responsabilidad de que sucesos como el del incidente del tren "no vuelvan a ocurrir".

"¡Esto es impresentable!"

"Lo que no se puede entender es que tu vayas tranquilamente echando un sueñito en un tren y de pronto te bajen porque está ardiendo y tengas que cruzar campo a través con tu maletita: ¡Eso es impresentable!", ha protestado Vara.



En cuanto a la potenciación de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, ha indicado que la primera fase "va muy avanzada" y que se ha firmado el acuerdo con Adif para asegurar la conexión ferroviaria, por lo que cree que "a lo largo del año que viene" estará terminada.



Vara ha recordado el plazo comprometido en los años 2019-2020 para el trazado entre Plasencia y Badajoz. En esta parte del proyecto hay actuaciones ya iniciadas aunque él ha incidido en aquellas pendientes de licitación, caso de la adecuación de accesos y renovación de edificio y vías de las estaciones de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, la electrificación Plasencia-Frontera o la duplicación de la vía acceso entre Aljucén y Mérida.

Junto a la importancia de la puesta en servicio del trazado de alta velocidad, el presidente de la Junta ha recordado que resulta vital mejorar la red convencional con posibles actuaciones a corto plazo. Estas obras supondrían una mejora inmediata del servicio actual y de los tiempos de viaje para los usuarios.

Junto a la renovación y electrificación de la vía Mérida-Puertollano, hay cuestiones que la Junta de Extremadura reclama como acelerar las obras en curso de mejora de señalización, instalaciones y telecomunicaciones en el tramo Humanes-Talavera-Monfragüe, las mejoras en el trazado Mérida-Sevilla, la renovación de la vía Aljucén-Carrascalejo o la mejora de la seguridad y la supresión de los pasos a nivel con más riesgo en todas las líneas.