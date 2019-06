Ricardo Cabezas: En Badajoz hay un gobierno de perdedores que han perdido la dignidad

El candidato socialista a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha calificado de "un auténtico atraco a la democracia" la conformación de un gobierno de "perdedores" en la ciudad, tras el pacto de PP y Cs por el que se reparten la alcaldía dos años cada uno, y de los que ha dicho que "han perdido la dignidad".



"Yo no me vendo por un plato de lentejas y algunos sí lo hacen", ha dicho Cabezas tras la investidura del candidato popular, Francisco Javier Fragoso, con el apoyo de Cs y Vox, y quien gobernará en principio los dos primeros años, hasta 2021.



Para el líder socialista, la dignidad, sea uno de izquierdas o de derechas, "no se puede perder en política" y hay 14 concejales en la corporación que "la han perdido", pues "han dejando a un lado los intereses de la ciudadanía y de la institución, y solo miran por sus bolsillos y sus sillones".



"Esto es un auténtico atraco a la democracia y así no me extraña que la gente se encabrone y cada vez crea menos en los políticos", ha protestado.

Fragoso "el náufrago"

De Francisco Javier Fragoso, que ha pasado "de diecisiete concejales con los que comenzó a tener nueve", ha indicado que es el "náufrago" del Ayuntamiento y "se ha agarrado a esa tabla de salvación, pero va a estar como un fantasma por el Consistorio".



Las buenas palabras que el alcalde reeleghido ha tenido en su discurso no son sentidas a tenor de "la forma de proceder" que ha tenido en los últimos cuatro años sin la mayoría absoluta, y en estos dos años no espera mucho más por parte del candidato popular.



En estos dos años, cree Cabezas, Fragoso se dedicará a "limpiar archivos y destrozar papeles" para dejarle los dos últimos años a Gragera, que "como ha entrado va a salir".



De Ciudadanos ha indicado que no son de fiar, que quieren entrar por la vía rápida en las instituciones "pillando cacho a cualquier precio" y ha criticado que "alguien que no lleva ni tres días en política, pueda ser tan ambicioso".

A Gragera "no lo conocen ni en su casa"

"Es un candidato que apenas ha hecho campaña, que no lo conocen ni en su casa y que no sabe lo que es currarse la calle y escuchar los problemas de los vecinos todos los días".



Ricardo Cabezas afirma que "la pena y la tristeza" que tiene es por los ciudadanos de Badajoz, la gente de los barrios, los vecinos del Casco Antiguo, el patrimonio histórico o el proyecto de eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor, entre otros.



Con el PP, según el socialista, no se ha hecho nada en estos cuatro años en la ciudad, y ahora "sus argumentos cargarán contra la Junta de Extremadura, el Gobierno de la nación y la Diputación de Badajoz".