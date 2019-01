El SES, a la espera de una decisión judicial sobre el técnico de rayos de Logrosán

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado que el caso del técnico de imagen de radiodiagnóstico del centro de salud de Logrosán (Cáceres), apartado de sus funciones tras varias denuncias de mujeres, se encuentra en vía judicial, por lo que toca esperar y colaborar "en todo momento" con la justicia.



El SES separó cautelarmente a este empleado de sus funciones el pasado diciembre tras conocer la interposición de una denuncia contra este profesional, a la que siguieron otras, cuya cifra no ha precisado.



"Cuando se pronuncie -la justicia- nosotros acometeremos las medidas que se determinen", pero, de momento, solo queda "respetar la presunción de inocencia y que la justicia actúe con toda la colaboración por parte del SES".



Por otra parte, respecto al posible caso de presuntos tocamientos en Arroyo de San Serván por parte de un trabajador del servicio de cribado de cáncer de mama, perteneciente a una empresa externa y también apartado de sus funciones, ha señalado que continúa la fase de investigación policial.



"En cuanto esto pase a vía judicial, el SES se personará contra el empleado", ha recordado el consejero, que ha insistido en hacer un llamamiento a la "tranquilidad" porque, en sus veinte años de existencia, no se ha registrado un caso de esta naturaleza en este programa que recorre los núcleos rurales con dos unidades móviles.



Un programa que ha salvado "miles de vida", ha subrayado Vergeles, que ha informado de que en las últimas salidas de la unidad no se ha registrado ninguna caída en la cobertura, lo que constituye "una noticia magnífica para nosotros".



Los servicios de inspección del SES están elaborando un informe de evaluación que permitirá mejorarlo "aún más".