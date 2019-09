Salaya pide no cerrar el PAC de Virgen de la Montaña sin espacio alternativo

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha pedido a la Junta de Extremadura no cerrar el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña si antes no existe una nueva ubicación para trasladarlo.



Así lo ha manifestado el alcalde a preguntas de los medios, después de que el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, avanzara que entregaría las llaves del centro hospitalario a la Diputación de Cáceres “a finales de septiembre o principios de octubre”, y que clausuraría el PAC aunque no se hubiera encontrado una nueva ubicación.



Vergeles subrayó que la reubicación del PAC “requiere un abordaje mucho más integral en el que se incluye al Ayuntamiento de Cáceres”.



Al respecto, Salaya ha destacado que “confiamos en que esa reunión se produzca lo antes posible, porque este consistorio, en ningún caso, vería con buenos ojos que se cerrara ese PAC en la capital cacereña”. Y ha añadido que “vamos a ayudar a encontrar más espacios que den continuidad a ese PAC”.



El alcalde ha aclarado que “de momento, no hay ningún local que se haya puesto encima de la mesa” y que están barajando posibilidades para cuando se produzca esa reunión con la Consejería de Sanidad.



“Esta misma mañana he pedido el inventario, para valorar si disponemos de espacios adecuados para ese traslado, Pero no queremos que Cáceres pase ni un solo día sin ese PAC”, ha reiterado Salaya.



En cualquier caso, ese PAC, ha matizado Salaya, “debe reubicarse en el espacio donde mejor vaya a prestarse el servicio; independientemente de cuál sea la titularidad del inmueble”, por lo que la Junta puede también buscar espacios propios”.

No lo hará

Por la tarde la Junta ha reaccionado diciendo que no lo hará sin alternativa, pero que devolverá el edificio a la Diputación de Cáceres, propietaria del inmueble, cuando se trasladen las unidades del centro hospitalario.

En un comunicado, la Administración regional ha señalado que “en ningún momento" ha pensado en cerrar el PAC situado en una planta de las traseras del edificio del Hospital Virgen de la Montaña, sino que devolverá el inmueble a la Diputación en cuanto se traslade al Hospital San Pedro de Alcántara la Unidad de Hospitalización Breve.



Según la Junta, las obras de adaptación para acoger esa unidad concluirán “en torno a un mes” y la devolución del edificio a su propietario “se hará cuando se produzca ese traslado, aunque para entonces no se haya decidido con el Ayuntamiento de Cáceres una ubicación alternativa”.



La Unidad de Hospitalización Breve es el único servicio que queda por trasladar del Hospital Provincial Virgen de la Montaña “para dejarlo vacío, y requiere ingresados las 24 horas”.



De esta forma, el PAC seguiría “abierto temporalmente” en su horario de 15:00 a 18:00 horas “ocupando una consulta y una sala de espera de la entrada de Urgencias del Virgen de la Montaña, hasta que se encuentre una alternativa en el entorno del centro de la ciudad”, ya que la Junta quiere reubicarlo en un inmueble también céntrico.