Sindicatos y patronal coinciden en que este 18N era más que exigir un tren digno

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx), Javier Peinado, y las secretarias regionales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez respectivamente, han coincidido en que la manifestación de hoy en Cáceres iba más allá de reivindicar un tren digno, la dignidad como pueblo.



Así lo han indicado en la capital cacereña, a donde habían llegado en tren para participar en la manifestación convocada por el Pacto Político y Social por el Ferrocarril, junto a líderes regionales como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín o miembros del Consejo de Gobierno.



"Sumando seremos más fuertes, hay que ser conscientes de que hoy no vamos a conseguir mucho más, pero es una meta volante más en esta carrera que tenemos por delante", ha dicho Peinado, que entiende que es el camino si se quieren conseguir unas infraestructuras "acordes a los tiempos en que vivimos e iguales a otros territorios".



Por su parte, Encarna Chacón ha precisado que esta manifestación "refuerza nuestro orgullo y nuestra dignidad" como extremeños y también como ciudadanos que exigen tener las mismas oportunidades de desarrollo económico y social.



Según Chacón, el 18N es "necesario e imprescindible", ya que Extremadura debe estar en el camino constante de la reivindicación, porque, a su juicio, "nadie nos va a regalar nada si no reivindicamos".



"Desde el Pacto Político y Social por el Ferrocarril vamos a seguir trabajando, no sólo por el AVE, sino también por la conexión Madrid-Lisboa y por unos enlaces modernos con Sevilla y Huelva".



Su homóloga de UGT, Patrocinio Sánchez, pedía "unidad bajo una misma voz porque Extremadura es una región que necesita, exige y tiene todo el derecho" a disponer de infraestructuras ferroviarias modernas.



Además y aprovechando la persistente lluvia que ha acompañado hoy la manifestación, ha afirmado que la sociedad extremeña "debe mojarse" en su exigencia de tener un tren digno".