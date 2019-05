Trabajadores de Canal Extremadura piden un pacto por el futuro del ente

El comité de empresa de Canal Extremadura ha reclamado un pacto por la radiotelevisión pública y una mayor implicación de las formaciones políticas en el futuro de este ente, del que “dependen más de 200 familias”.



A pesar de que los medios públicos deben regirse desde la independencia, no hay que olvidar que forman parte del sector público autonómico, por lo que la Junta de Extremadura "no puede eludir su responsabilidad en cómo se presta este servicio a la ciudadanía", ha indicado el Comité de Empresa en un comunicado.



Ha criticado que el Gobierno regional haya sido incapaz de dar respuesta a la reivindicación de una nueva ley para la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), a pesar de los compromisos en este sentido.



La representación de los trabajadores seguirá reclamando una nueva ley que recoja una financiación estable que garantice el mantenimiento de este servicio público, la prohibición de privatizaciones de los contenidos informativos, el reconocimiento de un Consejo de Informativos que vele por la independencia, y la reforma del Consejo de Administración para asegurar la participación de la plantilla y la elección de la Dirección General.



La situación del ente no dista mucho de la de hace cuatro años, a su juicio, ya que, aunque se anunció la intención de revertir la situación, la privatización de los informativos de la televisión pública está en "máximos históricos".

Falsos autónomos

A pesar del "escándalo de los falsos autónomos" que constató la Inspección de Trabajo, nadie en la CEXMA ha asumido responsabilidades y continúan las contrataciones "poco transparentes de cargos de libre designación".



"Una estructura directiva que supone un elevado gasto, con sueldos sin ningún control, algunos con cantidades similares a consejeros o consejeras", ha denunciado el Comité de Empresa.



Mientras tanto hay múltiples bajas sin cubrir que generan una situación de personal “bastante precaria”, especialmente en la Canal Radio, pero también de material, que reclama una renovación desde hace años.



"No hay dinero para material ni en la televisión, ni en la radio, que funciona con muchos equipos en el límite de su obsolescencia, pero sí para equipos destinados al mal llamado periodismo móvil con el que la actual dirección pretende sustituir muchas de las labores de los reporteros gráficos", ha lamentado.



Un camino del que se ha apartado a la representación de los trabajadores, a pesar de su “constante disposición a negociar los cambios, haciendo así caso omiso de los mecanismos de negociación colectiva estipulados legalmente", según el comité de empresa.