El Tribunal Superior regional da dos meses a la Junta para que cumpla la sentencia sobre Torresfresneda

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para que cumpla la sentencia sobre el área de influencia que la Entidad Local Menor (ELM) de Torrefresneda reclama a Guareña, municipio del que depende.



La sentencia a ejecutar determina que la superficie de la ELM se deberá determinar en base al Plano del Área del núcleo de influencia y documentación adjunta realizado en el año 1969 y el informe emitido en 2014 por el Instituto de Geografía Nacional.



En este sentido, el Ayuntamiento de Torresfresneda asegura que el área de influencia que le corresponde es de 5.437 hectáreas del término municipal de Guareña.



En la providencia del TSJEx da un plazo máximo de dos meses para ejecutar la sentencia, "sin que puedan admitirse demoras no justificadas".

No caben cosas nuevas

"La documentación ahora presentada por la Junta de Extremadura pretende reabrir un debate ya resuelto en la sentencia del TSJ de Extremadura que puso fin al proceso contencioso-administrativo, sin que en fase de ejecución puedan introducirse cuestiones nuevas que no fueron objeto de debate en la fase declarativa", indica el alto tribunal.



De no cumplir con el fallo, podría iniciar el procedimiento para exigir responsabilidad penal a la directora general de Administración Local, Nieves Esteban, ha destacado hoy en un comunicado el Ayuntamiento de Torrefresneda.



El pronunciamiento del TSJEx se debe a nueva petición de Torrefresneda, ya que ha recordado que la sentencia es firme desde hace año y medio.



Ha pedido que la Junta de Extremadura "no ponga más excusas, ni dilate sin motivo la sentencia y deje de tomar el pelo a Torrefresneda y al TSJEx".