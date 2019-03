UGT niega que un informe de la Guardia Civil hable de "macroestructura fraudulenta"

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha negado este viernes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa judicial de los cursos de formación hable de ninguna "macroaestructura fraudulenta".



Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que la portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, se haya eco de la información de algunos medios de comunicación nacionales que han publicado que la UCO avanza en la investigación del supuesto desvío de fondos de los cursos a "estructuras sindicales".



Teniente ha señalado en una rueda de prensa que la Fiscalía investiga a 25 personas en Extremadura y que ahora la UCO "habla de una macroestructura fraudulenta en materia de formación y de una ingeniería de empresas con derivaciones a la estructura de sindicatos a nivel nacional, con desviaciones de fondos a ella".



Sánchez ha explicado que el 14 de marzo de 2018, tras comprobar los justificantes de una subvención concedida en el año 2011, el Servicio Extremeño Público (Sexpe) emitió un resolución en el que reconocía el derecho de la UGT a cobrar 134.620 euros, parte de la ayuda, que le fueron abonados.



No obstante, como el sindicato no estaba de acuerdo con esa resolución, al considerar que tenía que percibir la totalidad de la ayuda, cerca de 400.000 euros, interpuso un recurso contencioso-administrativo para que se le abone la diferencia, ha expuesto.

No estaba bien justificado

La responsable de UGT ha precisado que la cantidad que no les ha devuelto es porque "no estaba correctamente justificado por motivos administrativos", en palabras de la sindicalista, que ha recalcado que UGT no ha tenido que reintegrar nada a la Junta de Extremadura.



Paralelamente, hay unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz por la justificación de esta misma subvención, a la que se ha incorporado el atestado de la UCO en el que, según ha asegurado la sindicalista, no se habla de "macroestructura fraudulenta".



Sánchez ha destacado que "desde el minuto cero" la UGT está colaborando con la justicia.



Por otro lado, ha señalado que está "harta" de que cada vez que se acerque unas elecciones el PP salga con los cursos de formación, como ocurrió el 25 de marzo de 2015.



La secretaria regional de UGT ha resaltado que las subvenciones a los sindicatos están contempladas en la Constitución Española y se han pagado con el PSOE y con el PP a nivel estatal y en las comunidades autónomas.



Sánchez ha subrayado, además, que la Junta de Extremadura les ha subido este año la ayuda "cero euros".



En referencia también al PP, ha comentado que cómo van a estar "conchabados" con el Ejecutivo regional si le han puesto un recurso contencioso-administrativo para poder percibir la subvención de 2011 al completo.