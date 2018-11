UGT cree que los Presupuestos regionales se prorrogarán y hace un llamamiento a PSOE y Podemos

La secretaria regional de UGT, Patro Sánchez, ha aventurado que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) para este año 2018 se prorrogarán por falta de acuerdo en los nuevos, por lo que ha hecho un llamamiento al PSOE y Podemos para que intenten llegar a un acuerdo.



Sánchez ha mostrado su preocupación por lo que pueda ocurrir con los PGEX del próximo año, ya que, según ha dicho "al parecer la negociación que había entre la Junta y Podemos se ha roto".



"No sabemos si está rota o no, pero mi opinión es que no va a haber presupuestos, que se van a prorrogar, algo que no me gustaría", ha dicho la dirigente de UGT, que entiende que sería bueno un presupuesto que hacen de nuevo dos fuerzas parlamentarias "que públicamente dicen que quieren atender a las personas y poner dinero encima de la mesa para que las condiciones sean mejores".



No obstante y aunque cree que primará el cálculo electoral, ha hecho un llamamiento para que tanto en los presupuestos del Estado como en los de Extremadura pudiera haber un acuerdo "para que de una forma un otra haya más dinero y se destine a políticas sociales y de empleo"



Patro Sánchez ha destacado que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos "es un buen acuerdo porque va enfocado a mejorar la vida de las personas", con decisiones como el aumento de la Salario Mínimo Interprofesional o recuperación de las prestaciones por desempleo.



"Me da mucha pena que todos los partidos políticos estén jugando a lo que es la campaña electoral, mirando cada uno el rédito electoral", ha dicho la dirigente ugetista, que ha pedido que "no se juegue con las personas a la hora de aprobar un presupuesto", aunque "sé que lo que pido es una utopía".



Sánchez ha hecho un llamamiento a las fuerzas progresistas de izquierda para que hagan un esfuerzo porque de lo contrario se va a estar con los mismos presupuestos que aprobó el PP y Mariano Rajoy.

Hablar

Por su parte el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido a Podemos "diálogo y negociación" sobre los Presupuestos regionales para 2019 ya que, aunque la formación morada ha exigido 170 millones de euros para un plan de empleo, se destinará el 65% de las cuentas al empleo y, en general, a las políticas sociales.



El PSOE "está abierto a la negociación y el diálogo" para que haya un acuerdo positivo para el conjunto de los extremeños.



Por contra, ha continuado, el PP "está echado al monte y radicalizado" ya que se ha cerrado en su negativa a aprobar las cuentas a pesar de que aún no las conoce.



Por todo esto, ha pedido a Podemos que negocie el Proyecto de Presupuestos y que "no se radicalice como el PP", a lo que ha añadido que el documento elaborado por el Gobierno extremeño es serio y positivo para la Comunidad Autónoma.



El dirigente socialista ha destacado que unos 3.000 de los 5.000 millones de euros que, aproximadamente, integran los Presupuestos se destinan al empleo y, en general, a las políticas sociales.

Empleo

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha advertido a los socialistas de que si no aceptan el plan de empleo que presentó la formación morada por importe de 170 millones de euros y se empeñan en ir solos, "pasará lo que tenga que pasar" con los presupuestos autonómicos para 2019.



"Si Vara lo sabe perfectamente, si Vara hace políticas en favor de la mayoría de la gente estará de acuerdo con nosotros e iremos de la mano".



Pero "si siguen empeñados en actuar como si tuvieran mayoría absoluta sin escuchar a nadie, irán solos con ese presupuesto y pasará lo que tenga que pasar, en su mano está", ha avisado el líder de Podemos.



A su juicio, el presidente extremeño no quiere reconocer la realidad de paro y precariedad que hay en la región, con casi medio millar de personas en riesgo de pobreza