La Universidad concede finalmente a Chaparro y Francisco Luengo que sean profesores eméritos

El consejo de gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), reunido esta mañana en Badajoz, ha admitido los recursos presentados por los catedráticos César Chaparro (también ex rector) y Francisco Luengo, y les ha concedido el grado de profesores eméritos para que sigan trabajando parcialmente hasta los 76 años de edad, desde los 70 actuales.

Como adelantó el diario.es Extremadura, a finales de julio otro consejo, celebrado en Cáceres, rechazó sus solicitudes además de la del profesor titular Antonio Viudas.

A Chaparro y Luengo la Universidad les notificó el rechazo de solicitud, motivo por el que pudieron recurrir ante un acuerdo que no estaba motivado y por eso ha acabado en nulo

No se le ha notificado aún a Viudas, que se considera por tanto “discriminado” y “apartado” injustamente frente a sus dos compañeros; mientras no le llegue notificación, no puede recurrir. Una situación que considera incomprensible y escandalosa.

En el consejo se han admitido los recursos de Chaparro y Luengo por 31 votos a favor de los mismos, 5 noes y uno en blanco.

Luego se ha votado la petición individual de cada uno para ser emérito: Chaparro ha tenido 27 a favor, 8 noes y 3 blancos, y Luengo 29 síes, 7 noes y 2 votos blancos.