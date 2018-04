Urbanismo Cáceres rechaza cambiar la normativa para permitir la mina de litio

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha dictaminado en contra de la admisión a trámite de la propuesta para modificación parcial del Plan General Municipal (PGM), hecha por la empresa Tecnología Extremeña de Litio (TEL) para dar luz verde a la actividad extractora en paraje Valdeflores.



La petición de TEL, indispensable para que el proyecto salga adelante, ha contado este jueves con los votos en contra de PP, PSOE y CáceresTú-Podemos, mientras que Ciudadanos, el único grupo municipal que no se había posicionado a favor o en contra del proyecto, se ha abstenido.



La formación naranja había convocado una rueda de prensa para explicar su postura hoy en la comisión que, finalmente, no se ha producido.



TEL solicitaba adaptar la normativa urbanística a la realidad existente previa a la revisión del PGM de 1998, para modificar la regulación del suelo no urbanizable y recoger la actividad minera que en su día se desarrolló en el paraje Valdeflores.



Al respecto, los informes municipales valorados en la comisión señalan que Cáceres cuenta con un PGM en el que los terrenos a examen tienen la clasificación de suelo no urbanizable, incluidos en la categoría de protección natural (masa foresta y dehesa) y de protección cultural y paisajística (Montaña, Cerros y Sierra).



El plan vigente establece, además, un entorno de protección o área de afección arqueológica, recogida en la Ley por ser yacimientos identificados puntualmente, según se desprende de los informes municipales.

No justifica el beneficio para la ciudad

Por este motivo, los informes técnicos subrayan que TEL "incumple lo establecido para el régimen de las innovaciones de la LSOTEX (ley regional de urbanismo), ya que no justifica las mejoras del bienestar de la población, y su objetivo no se fundamenta en el mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística".

Además, añaden que dicha petición provoca la "desprotección de los valores ambientales de las actuales categorías de suelo establecidas por el PGM, alejándolo del planteamiento conceptual que motiva su existencia".



Otro aspecto que recogen los informes técnicos sobre la modificación propuesta es que "la actividad pretendida, en ningún caso, optimiza sino que empeora la calidad ambiental del término municipal y su entorno".



En cuanto a las distancias, se señala que la desprotección del suelo que solicita TEL "colocaría una posible actividad extractiva a un 1 kilómetro del suelo urbano y aproximaría este uso a infraestructuras básicas de la ciudad: nuevo hospital (a 1,5 kilómetros) y la potabilizadora de aguas (a 300 metros).



Además el PGM prevé un crecimiento de la ciudad hacia el suroeste, en las inmediaciones de la modificación propuesta por TEL, "con suelo de uso residencial a menos de 600 metros de la actividad extractiva".



Los informes apuntan a una "decisión consciente y plenamente motivada del planeamiento por el valor medioambiental y paisajístico en la zona". De hecho, se destaca que a la Montaña se le otorga un "protagonismo" en PGM como "atalaya natural".