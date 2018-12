Vara: cuando Almaraz termine su ciclo, en la zona habrá más empleo que hoy

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, está convencido de que cuando la Central Nuclear de Almaraz (CNA) termine su ciclo, en la comarca del Campo Arañuelo "habrá más empleo del que hay ahora".



"Estoy convencido y el tiempo lo dirá. Lo demostraremos y algunos quedarán como quedó Cagancho", ha afirmado el jefe del Ejecutivo este jueves ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas de regeneración económica de la comarca que tiene previstas la Junta ante un posible cierre de la planta.



En su intervención, ha argumentado que se trabaja en dos líneas de trabajo, una de ellas también en materia energética a través del impulso de la producción renovable en la zona.



En este sentido, ha explicado que su Gobierno está trabajando para convertir lo que es una central nuclear, "hasta cuando tenga que serlo", en lo que puede ser una de las mayores áreas de energías renovables de Europa.



Ha precisado que Red Eléctrica ha comunicado hace unos días a los promotores de varios proyectos fotovoltaicos la concesión de puntos de conexión para 1.140 megavatios (MW), "que es el equivalente a algo más de un reactor de Almaraz" y conlleva una inversión de unos 200 millones de euros.

3.000 megavatios

Si a ello se suma los 2000 MW que Almaraz tiene y que se podrán convertir "en otra cosa" cuando llegue el final de la vida de la central, "nos encontraremos con un parque de más de 3000 MW", con lo que supone en producción de energía limpia y generación de empleo, ha resaltado Fernández Vara.



Asimismo, ha señalado que la otra línea en la que se actúa es la "no energética", en la que se empezó a trabajar "hace años" cuando se decidió instalar en el Campo Arañuelo uno de los grandes espacios industriales de la región, Expacio Navalmoral, donde en estos momentos existen "varios proyectos en vías de consolidación", tanto en Navalmoral de la Mata como en algunos de los pueblos del entorno.



La diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, le ha recriminado que el proyecto de presupuestos regionales para 2019 no refleja los proyectos de los que "tanto se hablado" para la zona, como un plan de empleo y otro de choque.



"Ni una sola anotación referente a la tranquilidad del norte de la provincia de Cáceres" hay en las cuentas, ha manifestado la parlamentaria que, no obstante, ha coincidido con Fernández Vara en la importancia de impulsar un modelo energético "del que podemos ser punta de lanza en Europa".



A su petición de concreción, el presidente de la Junta le ha respondido que están los presupuestos del grupo empresarial público Extremadura Avante, así de la Dirección General de Empresas y de los incentivos regionales.