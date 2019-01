A Vara le habría gustado que el Gobierno indultara al ex alcalde Alberto Cañedo

“Lo lamento. Me habría gustado que el Gobierno lo hubiera indultado”, afirma el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el caso del ex alcalde regionalista de Carcaboso, Alberto Cañedo, sobre el que pesan dos condenas judiciales y al que el Ejecutivo central le acaba de rechazar el indulto.

Una medida de gracia que según Vara no se ha hecho “entre otras cosas porque en los tiempos que estamos la ciudadanía no lo habría entendido”.

Son afirmaciones hechas en una pregunta que le ha formulado esta mañana en un pleno de la Asamblea de Extremadura la diputada de Podemos y candidata a la Junta, Irene de Miguel.

Para ella lo ocurrido con Cañedo es “una tremenda y absoluta injusticia, una persecución política deleznable durante una década, perpetrada por compañeros suyos del PSOE, utilizando un sistema pervertido judicial. Va a entrar en la cárcel un hombre bueno y honesto, que intentó hacer las cosas de otra manera y fomentar la buena vecindad, pero cuyo error es no pertenecer a uno de los grandes partidos del bipartidismo que haya podido arroparle, y se ha encontrado luchando solo contra el caciquismo”.

Irene de Miguel, junto a sus compañeros de Podemos

“Los hermanos Bueno de Carcaboso [del PSOE] están haciendo ahora con la alcaldesa lo mismo que hicieron con Cañedo”, asegura la diputada.

Además hay “otros concejales amenazados en otras localidades, el caciquismo sigue operando en muchos sitios y es su responsabilidad desmontar estas prácticas corruptas”.

Estado de Derecho

“Aprecio al señor Cañedo, siento afecto por él”, le ha contestado Fernández Vara. “Le he recibido cuando me lo ha pedido, en contra de la opinión de mis compañeros de partido, pero en un Estado democrático y de Derecho no puedo pasarme las sentencias por el arco de triunfo que es lo que usted ha hecho hoy”.

“Podré estar más o menos de acuerdo con las maneras hacer oposición, yo las habría hecho de otra manera aunque respeto las que se hagan dentro de la legalidad, pero hay dos sentencias judiciales y usted habla de caciquismo; está usted llamando caciques a los jueces y una de las bases del Estado de Derecho es el respeto a las decisiones judiciales”.

Vara lamenta la denegación del indulto, que le habría gustado el Gobierno concediera. “Me siento cercano y próximo a él en lo personal, pero no puedo estar acuerdo con usted en lo político”.