Vara, Polo y De Miguel, por un pacto para la reactivación del que Monago se excluye de momento

La Junta y tres de los cuatro grupos políticos con representación regional, PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura (UPE), se han emplazado a negociar un Pacto por la Reactivación de la Comunidad que conlleva modificar los Presupuestos autonómicos de 2020, que realmente ya están cambiando en sus gastos prioritarios para poder atender la crisis sanitaria, y el programa de gobierno con el que Vara fue elegido presidente.

Con sus matices, críticas y desacuerdos, que no han faltado, tampoco acusaciones de cierta importancia, el líder del Ejecutivo y del PSOE, Guillermo Fernández Vara, el de Ciudadanos, Cayetano Polo, y la de UPE, Irene de Miguel, están en la línea de un acuerdo para la nueva situación que surgirá tras el pase de la fase de emergencia, y así se han situado tras un debate de algo más de dos horas en la Asamblea de Extremadura donde había pedido comparecer Vara.

Éste ha propuesto en su intervención inicial un “gran acuerdo para la reconstrucción de este país y la reactivación de la región”.

El PP liderado por José Antonio Monago ha continuado en la misma línea que también se sigue y dicta a escala nacional por su presidente Pablo Casado: ni una sola concesión al PSOE en esta situación. Monago le ha respondido que no le va a dar ningún acuerdo “gratis”, puesto que afirma sentirse “engañado” por acuerdos anteriores, pero volvería a hablar con algunas condiciones.

“Nos podemos poner a dialogar”, propone Monago, “pero antes tiene que reconstruir puentes. No le voy a regalar un pacto gratis, ya le he regalado muchos, no es de fiar; ya me falló con el tren, con dos presupuestos… Tiene que hacer propósito de enmienda, no pierdo la esperanza pero no nos robe la ilusión”.

José Antonio Monago

“De usted depende que, como he leído en un artículo sobre la pandemia, tras la sorpresa social, luego la incredulidad, y posteriormente el miedo, no llegue la ira”.

“Para mí”, añadía Monago, “lo más fácil sería abrazar ese pacto fraternal, y no es cómodo tener que decirle todo esto señor Vara, ser la única oposición”.

"Intentaré volverme a ganar su respeto y confianza", le ha respondido Vara, que aunque ha subrayado haber sido tachado de gestión negligente y culpable, "y que mis errores se convierten en fallecidos, no obstante estoy dispuesto, hablemos, por encima de los dos están los intereses públicos".

Polo: "No seamos mediocres"

Cayetano Polo (Cs) ha vertido críticas por la gestión de la pandemia, pero ha sido igualmente propositivo tendiendo la mano como viene haciendo en las últimas semanas.

Cayetano Polo

“Ofrezco la mano para un gran pacto de reconstrucción de Extremadura que usted lidere, y todos sin excepción estamos obligados sumarnos, lo contrario sería asumir la mediocridad de unos políticos que no supieron estar a la altura del momento”.

De Miguel: "Pacto sin pesebre"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha planteado por su parte un pacto “de región” para que la Comunidad Autónoma pueda salir de la crisis provocada por el virus, pero un acuerdo que tendría que ser “con todos” y no solo “con los que tiene usted en su pesebre”, le ha dicho al presidente de la Junta.

Vara solo le ha replicado que si recibir ayuda o subvención oficial es estar apesebrado, también lo estarían todos los grupos parlamentarios que se mantienen del Presupuesto público, como el que ella preside.

Garlito: "Seamos como ellos"

Lara Garlito, portavoz del PSOE, ha hecho desde la tribuna una pregunta y una llamada a toda la Asamblea: "¿Sabéis lo que pide la gente por el sacrificio que ellos están haciendo? Nada, solo que nos comportemos como ellos, es un clamor en las casas que nos pongamos de acuerdo".

Lara Garlito

"Solo quieren que no nos digamos tonterías, no nos hagamos reproches, que si Madrid hace tal o cual…, no se trata de eso, solo que nos pongamos de acuerdo para tomar medidas".

En junio

El presidente de la Junta ha propuesto que antes de terminar este trimestre, y podría ser en junio, se haga un debate general por la situación, del que podrían salir el pacto y un nuevo Presupuesto.