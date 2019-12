Vara: “Sánchez me asegura que nunca firmará nada contra la unidad de España o la soberanía de los españoles”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, telefoneó ayer al de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y le aseguró que en lo que pueda acordar con Esquerra Republicana para su investidura nunca habrá nada que vaya contra la Constitución.

“Guillermo, ten la plena seguridad de que nunca acordaremos nada que rebase los límites constitucionales”, le dijo Sánchez a Vara, que tras la conversación ha manifestado hace unos minutos que “estoy totalmente seguro de que nunca el PSOE va a firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía de los españoles, ni traspase los límites constitucionales, y tras lo hablado con él, queda ratificado”.

No obstante Vara no oculta su deseo de que los partidos independentistas no fueran relevantes en la gobernabilidad de España, “y el PP lo podría haber evitado, pero no lo ha hecho”. Al presidente extremeño le habría gustado que los populares se hubieran abstenido en la investidura de Pedro Sánchez, y en esa línea se ha expresado en una rueda de prensa a media mañana en Mérida.

“Habría preferido que los independentistas fueran irrelevantes, y que Partido Popular y Ciudadanos demostraran el amor a España que dicen que tienen. El PP no se ha dado cuenta de que esto que nos ha pasado a nosotros les puede ocurrir en el futuro a ellos, que ganen las elecciones pero no tengan con Vox los diputados suficientes, vaya cortedad y estrechez de miras”.

Y si se diera el caso “probablemente tendrán la desfachatez de pedirnos la abstención, estos salvapatrias”.