Vara abordará este martes con Sánchez problemas de empleo e infraestructuras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este martes en La Moncloa al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien le planteará que asuma los compromisos con la región en materia de infraestructuras y medidas especiales para luchar contra el desempleo.

La reunión, que tendrá lugar a las doce del mediodía se enmarca en la ronda de encuentros que Pedro Sánchez está manteniendo con los presidentes autonómicos.

Fernández Vara ha declarado que tiene claro lo que le va a plantear Sánchez, reivindicaciones ya reiteradas por la comunidad autónoma, como un plan especial de empleo, el cumplimiento de los compromisos con respecto al tren, el apoyo a los regadíos de Tierra de Barros o el pago de la deuda histórica.

Vara ha manifestado que "lo que vayan a dar a los demás me ocupa, pero no me preocupa; lo que me importa es lo que nos vayan a dar a nosotros y ahí es donde voy a estar inflexible"