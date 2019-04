Vara afirma que hoy se decide un modelo de convivencia y sociedad

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este domingo que estas no son unas elecciones más, ya que no solo se decide quien va a gobernar si no también algo más importante como es un “modelo de convivencia y sociedad”.

Vara, que ha ejercido su voto en la Casa de la Cultura de Olivenza (Badajoz), a donde ha llegado acompañado de su mujer, ha afirmado que le gustaría que quienes salgan elegido, diputados y senadores, sean conscientes de la necesidad de recuperar los consensos perdidos.

Para el líder socialista, este país necesita y exige que sus representantes sean capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones como el cambio climático y demográfico, la pérdida de población o la revolución digital.

“La sociedades que más progresan son las que son capaces de compartir la prosperidad”, ha agregado.

Por otro lado, a preguntas de los medios, Vara ha explicado que pasará la jornada dominical en Olivenza, aunque dudaba de si acudir al partido de fútbol femenino de fase de ascenso del Santa Teresa de Badajoz, hasta que vaya por la tarde a Mérida al cierre de las votaciones.