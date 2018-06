Vara anuncia estudios universitarios gratis para los que aprueben a la primera

Matrícula universitaria gratis desde el año que viene para los alumnos que aprueben en primera convocatoria, y un plan para ir implantando también la gratuidad en la educación infantil 0-3 años, mediante la creación de más unidades en los colegios de educación infantil y primaria, es el principal anuncio hecho hoy por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso que abría el debate sobre el estado de la región.

El debate, en la Asamblea de Extremadura, se reanudará a primera hora de este martes con la réplica del líder de la oposición, el presidente regional del Partido Popular José Antonio Monago.

En un discurso de algo más de una hora, Fernández Vara ha anunciado que la Junta bonificará los estudios superiores dada la caída de matriculados en la Universidad de Extremadura (UEx), en la que estaban inscritos en este curso que ahora acaba 19.000 jóvenes, cuando ha llegado a haber 25.000.

Hay que luchar con una competencia universitaria “más atractiva” fuera de Extremadura, y además se une el hecho de que el acceso a esa educación superior está condicionada por la capacidad económica de las familias.

En ese sentido, y a partir del curso que viene, los alumnos que se matriculen en primero de grado, por cada asignatura que aprueben en primera convocatoria tendrán derecho a la gratuidad de los mismos créditos en la siguiente matrícula. De esta manera el estudiante que apruebe todos los créditos podrá tener matrícula gratuita en el curso siguiente.

Una medida que tendrá un coste aproximado anual de cinco millones de euros y que pretende igualar la educación superior con el resto de servicios públicos básicos, pero no sustituye al sistema nacional de becas. Así quien no consiga beca no quedará fuera de la enseñanza universitaria por falta de dinero.

Para Vara es un coste que supone más que nada “una inversión”.

Además se hace extensiva la medida de gratuidad también en la edad infantil, en un plan progresivo que empezará con la creación de ocho unidades de educación infantil para niños y niñas de dos años en centros de infantil y primaria (CEIP) de Cáceres, Navalmoral, Plasencia, Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena; otras dos existentes ya en Mérida se convertirán en gratuitas.

Se trata de ayudar a las familias económicamente ya que la mayoría de guarderías de cero a tres años son privadas.

Seguros agrarios, financiación

Las subvenciones para los seguros subirán de 6,4 a 9 millones de euros en la próxima convocatoria, lo que supondrá la posibilidad de incrementar el porcentaje de ayuda del 30 al 40 %, según otro anuncio hecho.

En su intervención Vara ha señalado que la experiencia climatológica de sequías y tormentas es que más suficiente para considerar que es necesario incrementar el apoyo económico de la Junta de Extremadura a esta medida.

En la nueva convocatoria se establecerá una discriminación por sectores para acceder a esta subvención

En relación a la financiación autonómica el presidente asegura que no aceptará un modelo que le dote de menos recursos que los que ya recibe y ha dejado claro que este asunto no hay que abordarlo como una pugna entre comunidades, o entre éstas y el Estado.

Ha planteado además una modificación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda para la conversión de locales comerciales en viviendas accesibles, y favorecer un impulso a la rehabilitación con un plan dotado con más de 28 millones.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha apelado a la corresponsabilidad de los grupos parlamentarios para avanzar en una estrategia que permita "repensar Extremadura", su estructura económica, social y cultural, ante desafíos como el envejecimiento y la despoblación, el cambio climático y la revolución tecnológica.

Un proceso que requiere una participación “activa e inteligente" de la sociedad y especialmente de los jóvenes, a los que ha invitado a implicarse en la construcción del futuro de la Comunidad, y para lo que se ha comprometido a habilitar una plataforma tecnológica que permita canalizar sus iniciativas.

También ha pedido al Gobierno central un tratamiento especial en materia de empleo e infraestructuras del siglo XXI, tras una "exhibición más del tren de la vergüenza" el pasado sábado cuando uno salió ardiendo.

En ese sentido ha solicitado la aprobación de la Asamblea para pedir al ministro de Fomento una reunión con el Pacto Extremeño por el Ferrocarril, tan pronto como esté designado el nuevo equipo de Adif y Renfe.

Por otro lado, el presidente extremeño ha anunciado un paquete de 21 nuevas leyes (propuestas, proyectos y modificaciones de las existentes) que entrará en la Asamblea, y ha confiado en contar con el apoyo parlamentario suficiente para sacarlas adelante.

Cinco de ellas entrarán antes de que finalice julio (como la del Tercer Sector, Conciertos Sociales o para una Administración Más Ágil) y otras tres han sido remitidas al Consejo de Estado, entre ellas la Ley de Memoria Histórica.

Y en el último trimestre de 2018 entrarán en la Cámara 13 leyes, entre ellas la modificación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda, que plantea la conversión de locales comerciales en viviendas accesibles y un impulso a la rehabilitación con un plan dotado con más de 28 millones.