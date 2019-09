Vara asegura que en 2020 se terminarán las obras y el AVE será una realidad

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves que el año que viene terminarán las obras del corredor de alta velocidad en Extremadura y el AVE, después de las pruebas oportunas, "será una realidad".



Fernández Vara ha respondido así al líder del PP, José Antonio Monago, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta sobre si la Junta trabaja ya en la movilización para reclamar en Madrid un tren digno para la comunidad autónoma.



Vara ha instado a Monago a que "vaya a la vía" y vea "como van las obras", a que mire "las licitaciones de la electrificación, de las estaciones, de los apeaderos y vea como se ha puesto todo en marcha", gracias, según ha recordado, "a la movilización de todo un pueblo".



Ha explicado que las protestas ciudadanas han servido para que se pasara de una inversión en 2015 y 2016 de 140 millones de euros a una ejecución de obras por valor de 450 millones de euros en 2017, 2018 y 2019.



Además, el presidente de la Junta ha indicado que la movilización de los extremeños sirvió para que se hayan reducido las incidencias un 62%, ya que se pasó de 277 en 2018 a 104 en 2019, porque estas obligaron a Renfe a cambiar los trenes.



"No estamos perfectos pero estamos mejor", ha dicho Vara, quien ha instado "a no hacer política con el tren" y "a no confrontar territorios", como, a su juicio, hace Monago al considerar "insultante" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya invertido el 13% de toda la licitación de su departamento en el corredor mediterráneo, con la inversión de 1.822 millones.

Monago cree que no

En su intervención, el líder del PP ha recordado que el Ministerio se comprometió a que en 2019 hubiera trenes de altas prestaciones rodando por Extremadura y que en 2020 iba a estar la vía electrificada, algo que, en su opinión, no va a ocurrir.



José Antonio Monago ha culpado nuevamente a Vara de pasar de la falta de paciencia con el Gobierno del PP a la complacencia con el de Pedro Sánchez y le ha instado a que se deje "de juegos florales" y de "coros y danzas" en el Pacto por el Ferrocarril, que es su "juguete", y haga "política de verdad" en favor del interés general de la región.



Por su parte, Fernández Vara ha insistido en que seguirá trabajando para que el AVE extremeño "sea una realidad lo antes posible" y ha recalcado que "las decisiones que se tengan que tomar se harán en el Pacto por el Ferrocarril".



El presidente de la Junta de Extremadura, en respuesta a otra pregunta, en este caso del portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, sobre los beneficios que supone la declaración de La Siberia como Reserva da la Biosfera, ha vuelto a defender el necesario equilibrio entre el desarrollo y la conservación.



Para Fernández Vara, ser reserva de la biosfera "no es un concepto medioambiental, es un concepto que es mucho más global que todo eso y, por tanto, no tiene que suponer limitación para nada".