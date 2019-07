Vara dice a sus consejeros que no le gustan quienes están hasta la noche en sus despachos

El nuevo gobierno regional extremeño ha tomado posesión esta mañana en el claustro del conventual santiaguista de Mérida, sede de la presidencia de la Junta, en un acto en el que el presidente Fernández Vara ha hablado más del talante personal que de las orientaciones políticas, y dicho lo que espera de ellos en ese sentido.

Ha recordado a los nueve miembros de su gobierno que vienen para servir y no para mandar, y que una cosa es tener el poder derivado del cargo que ya ostentan, y otra la autoridad para ejercerlo.

Una de las cosas que les ha dicho es que no le gustan las personas que están hasta las once de la noche en sus despachos, porque entiende que hay que cuidar y atender a la familia, que forma parte de la vida personal y estabilidad de los dirigentes políticos: “No les falléis”.

Por otro lado, a los consejeros nuevos (son dos), que no entren en sus departamentos como “caballo en cacharrería”, cambiándolo todo, “pensando que todo empieza ahora, es nuevo, cuando en realidad esos despachos ya han estado ocupados por otras personas. Nadie sobra, como nadie es imprescindible”.

Y a los que repiten en el gobierno, “no volver a la consejería a hombros”.

Vara ha añadido que todos ellos tienen libertad para formar sus equipos, gabinetes, altos cargos (secretarios y directores generales).

Decir lo que se debe, no lo fácil

Por otro lado, recomienda procurar dar siempre a los ciudadanos la respuesta “adecuada, más que la que esperan ellos obtener”, y contestar las comunicaciones, los correos, las solicitudes y quejas.

“La diferencia entre el sabio y el necio es que el primero rectifica, y el segundo persiste en el error”. Hay que tener como político responsable de asuntos públicos sabiduría y bondad, “pero si hay que poner una por delante me quedo con la bondad”.

También les ha pedido honestidad, sinceridad y trabajo.

Toma de posesión

Previamente, todos los responsables de las distintas carteras han prometido el cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad a su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.

Posteriormente el Ejecutivo se ha constituido y reunido, para recibir a los responsables de los sindicatos y de la patronal.

Las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, y el secretario general de la organización empresarial CREEX, Javier Peinado, han coincidido en afirmar que esta primera cita ha sido muy positiva, según informa la Junta. Los temas que han centrado la reunión han sido el empleo, las infraestructuras ferroviarias y viarias y la despoblación en el medio rural, que son los grandes retos para la legislatura que ahora arranca.