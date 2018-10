Vara defiende los Presupuestos estatales como medida para reducir la tasa de pobreza

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión en Extremadura, el 44,3 %, ha enfrentado este viernes a Junta y oposición en un debate en la Asamblea de Extremadura, en el que Fernández Vara ha instado al PP a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para reducirla, el PP le ha acusado de "buscar el burladero" para no afrontar la realidad, y Podemos ha defendido su plan integral de empleo.



Si quieren reducir esta tasa "tienen una magnífica oportunidad, que es aprobar los presupuestos", ha manifestado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, que le ha por esta cifra, al igual que lo ha hecho Podemos.



El líder de los populares le ha recriminado que la tasa de pobreza es hoy 10 puntos superior a la de 2015 y 20 puntos superior a la media nacional, a lo que Fernández Vara le ha contestado que el indicador Arope -en base al que se mide esta tasa- es "un medidor de pobreza relativa".



El jefe del Ejecutivo ha alegado que Extremadura cuenta hoy con 1.200 euros per capita más que hace tres años, con 35.000 personas más trabajando y 40.000 parados menos, aunque "tenemos que seguir trabajando para que la tasa baje" y el PP tiene una "magnífica oportunidad", que es aprobar los PGE.



En este sentido, ha explicado que el proyecto de cuentas elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez establece una subida del 3 por ciento para las pensiones y del salario mínimo interprofesional hasta las 900 euros, algo que beneficiaría a Extremadura porque "es ahí donde se coloca a la población bajo el umbral de la pobreza en comparación con otros".



Es una "respuesta pobrista para un político pobrista", le ha respondido Monago, quien ha criticado que Fernández Vara reclame ahora el apoyo a unas cuentas cuando él, estando en la oposición, votó siempre en contra de los presupuestos que el Gobierno regional del PP presentó en la pasada legislatura.

"Patetismo"

"Me río de sus patéticas afirmaciones, del patetismo de quien dejó esta tierra con un 30 por ciento de paro y con niños que no podían estudiar porque sus padres no podían pagar los autobuses", le ha espetado Fernández Vara.



Por Podemos, Irene de Miguel, también ha preguntado al jefe del Ejecutivo por estos datos de pobreza, conocidos la pasada semana y ha lamentado que "entre el pobrismo y el patetismo, pobre Extremadura".



Tras acusar a Monago de intentar "rascar votos aunque sea a costa de la pobreza", la diputada ha mostrado su "indignación" porque Fernández Vara intente "retorcer ese indicador -Arope- diciendo que tenemos 1.200 euros de renta per capita, cuando usted sabe que este indicador ha subido en otras regiones".



Ha lamentado que la tasa de pobreza haya subido 8,5 puntos en un año en Extremadura hasta llegar a casi la mitad de la población, una situación que "nos debe avergonzar a todos y todas las que estamos aquí sentados" porque es "inasumible" para una sociedad democrática.



Ha instado a Fernández Vara a "pararse a pensar" porqué sus políticas "no están funcionando" y ha lamentado que se sigan aplicando "los mismos planes de empleo que no sirven para generar economía ni para mejorar la calidad de empleo, pero sí para generar redes clientelares muy jugosas".



"Es hora de que usted se arremangue o de que deje sitio", pues "llevan demasiado tiempo demostrando que no son la solución para esta tierra", ha aseverado De Miguel.



El jefe del Ejecutivo le ha respondido que él es el responsable "de lo bueno y de lo malo" que ocurre en la región, y que vive "arremangado".



"No niego la realidad y trabajo para cambiarla", añadía Fernández Vara, quien ha recordado las medidas legislativas que han impulsado en materia de protección social y para favorecer la instalación de nuevas empresas.