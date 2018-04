Vara defiende a Vergeles como el mejor consejero de Sanidad

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido a José María Vergeles como "el mejor consejero de Sanidad" que ha tenido el Gobierno extremeño frente a las peticiones de cese formuladas por el PP y Podemos.



El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha arrancado este jueves con las preguntas al presidente, lo que ha sido aprovechado tanto por el Grupo Popular como por Podemos para pedir explicaciones sobre la situación de las listas de espera sanitaria y un documento de la Junta de 2015 en el que se señalaba, dentro de un texto con varias consideraciones, que las listas ofrecen a veces a los pacientes un periodo de reflexión para decidir si realmente quieren operarse.

La Junta ya dijo el miércoles que esa frase, dentro de un texto de hace tres años que se aprovecha ahora antes de las elecciones, se ha sacado de su contexto por boca de la diputada del PP Cristina Teniente.

En un debate tenso, en el que la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, ha tenido que pedir silencio continuamente, Fernández Vara ha reiterado que esta frase se ha sacado de contexto y recordado que el PP dejó, cuando abandonó el Gobierno extremeño, 99.982 pacientes sin citar "guardados en un cajón", algo que no se podía "ni imaginar".

Desde entonces, según Vara, se ha reducido a la mitad esta cifra, algo con lo que tampoco puede estar contento, tal y como ha repetido en varias ocasiones.

El presidente extremeño ha defendido los dos instrumentos que los pacientes tienen en la región para luchar contra las esperas excesivas, el Defensor del Usuario y la Ley de Garantías, que establece que cuando una persona supera los tiempos establecidos puede reclamar la atención inmediata.



Esto es lo que permite en Extremadura, a su juicio, hacer un "balance razonablemente bueno de las listas", ya que ha explicado que éstas se han reducido un 25 por ciento en el total y un 47 por ciento en los que estaban sin cita.



Monago ha acusado a Vara de "mentir" y ha indicado que en 2018 hay 6.110 personas que llevan en la lista más de seis meses para a ser operadas, 1.200 más que en 2013; además de recordar que la media nacional para ser intervenido quirúrgicamente es de 104 días, frente a la extremeña, que es de 145 días.

Mecanismo para desalentar

El líder de la oposición ha indicado, además, que en el documento de la Junta se señala también que las listas de espera pueden suponer un mecanismo "desincentivador" en aquellos casos en los que el paciente dispone de recursos económicos para acceder al sector privado.

En esa misma línea, Álvaro Jaén, de Podemos, ha leído los testimonios de distintos pacientes que se han visto obligados a acudir a la sanidad privada para solucionar sus dolencias y ha pedido el cese inmediato de Vergeles, por considerar "intolerable" y un "insulto" este documento sobre las listas de espera, que "se ríe de la gente y de su dolor".



Vara ha acusado a Monago de insultar al consejero de Sanidad, "probablemente porque no tiene argumentos", y ha manifestado que se puede hacer crítica política, pero lo que "no se puede ir es a destruir a las personas".



Ha recordado los premios que a Vergeles le dan en España y por eso, ha dicho, "yo puedo presumir de tener en mi gobierno al mejor consejero de Sanidad que ha habido nunca en esta tierra y usted puede presumir de haber tenido al peor".



A Jaén, le ha instado a no hacer demagogia con la sanidad y ha reiterado que todos los casos que él ha nombrado podían haber acudido a la Ley de Garantías, si han pasado de los seis meses en lista quirúrgica, para ser operados de inmediato.