Vara destaca las cifras de turismo que tiene la región "sin tren", y que se multiplicarán "con un tren decente"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este viernes que la Comunidad está ya cerca de recibir unos dos millones de turistas anuales, unas cifras que la región ha alcanzado "sin tren", por lo que cree que se multiplicarán "el día que tengamos un tren decente".

Vara se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el acto institucional del Día de Extremadura que se ha celebrado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, y que ha contado por parte del Gobierno central con la asistencia de la secretaria general de Turismo, Isabel Oliver.

A este acto del Día de Extremadura en Fitur, en el se han entregado los Premios 'Mujeres y Gastronomía', también han asistido los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Rosario Cordero, y Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como el director general de Turismo, Francisco Martín.

Durante su intervención, el presidente extremeño ha destacado que los galardones 'Mujeres y Gastronomía' han reconocido a seis mujeres "muy queridas", con los que se les rinde un homenaje a ellas y "a lo que representan en la gastronomía extremeña".

"Los pueblos que no saben de dónde vienen acaban no sabiendo dónde van", de ahí la necesidad de conocerse "para a partir de ahí, construir cada uno nuestro futuro individual y también el colectivo, como pueblo".

En ese sentido, el presidente extremeño ha defendido que la gastronomía es en la actualidad "una de las mayores revoluciones que se está produciendo relacionada con el mundo del turismo", ya que "hoy hay mucha gente en el mundo que viaja para comer, para conocer distintas artes culinarias a lo largo y ancho del mundo, de Europa o de España".

Cuidar a cocineros y productores

Por ese motivo Vara ha instado a "cuidar la cocina, a los cocineros y a los productores", ya que según ha recordado "no puede haber gastronomía si no hay productores, si no hay naturaleza, y si no se cuida la naturaleza y los productos", de ahí la "apuesta" del Ejecutivo extremeño por el Plan Estratégico para la Agricultura Ecológica.

El turismo en Extremadura es "la consecuencia del trabajo bien hecho por parte del sector", como de quienes tienen alojamientos turísticos, hoteles, restaurantes, o mesones, que "forman parte de toda esa oferta cultural, gastronómica y de ocio que hoy representa la región".

Una oferta que ha permitido que Extremadura "esté ya por encima de los tres millones de pernoctaciones, y estar enfilados hacia los dos millones de turistas", unas cifras que hace apenas unos años eran "bastante difíciles de conseguir".

En ese sentido, Vara ha destacado que en el turismo extranjero hay "mucho camino por andar y mucha capacidad de crecer", tras lo que ha recordado que la región ha pasado en unos años a recibir de 200.000 a casi 500.000 turistas de fuera del país.

Y es que la región tiene "todo aquello que a una parte del turismo extranjero, sobre todo el de origen oriental, le gusta", como es el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza, tras lo que ha instado a construir "el edificio del futuro juntos alrededor de esa idea de ser capaces en un futuro próximo de duplicar esta cifra", ha dicho.

Para conseguir este objetivo "hay que seguir haciendo las cosas bien, y trabajar muy bien lo pequeño, lo mediano y lo grande", ha señalado Fernández Vara, quien ha abogado por que Extremadura cuente con una oferta turística "transversal" para responder a las distintas necesidades de los turistas.

Unas cifras de turismo que Extremadura ha alcanzado "sin tren", ha recordado el presidente extremeño, quien ha añadido que "el día que tengamos un tren decente, probablemente las cifras tengan necesariamente que multiplicarse", ha reafirmado Vara ante los aplausos de los asistentes.

En ese sentido, Fernández Vara ha destacado la necesidad de "seguir apostando por las comunicaciones", así como de "no dejar de ser como somos", ya que "la gente no viene a Extremadura solamente a ver patrimonio, viene a vernos a nosotros, a convivir con nosotros", ha dicho.

Buena situación del sector

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, se ha mostrado "encantada de haber compartido este momento tan entrañable" de reconocer su labor con la gastronomía extremeña a seis mujeres, a la que "se les ve genio y figura".

Oliver ha querido dar la enhorabuena a todo el sector turístico extremeño, ya que Extremadura está en una "buena situación turística", tras lo que ha querido valorar la colaboración público-privada, y el trabajo de tantas personas que "ha dado sus frutos".

"No tengo ninguna duda de que seguir por este camino" continuará dado sus resultados, ha señalado la secretaria del Estado de Turismo.

Premios Mujeres y Gastronomía

Durante este acto institucional del Día de Extremadura se han entregado los Premios 'Mujeres y Gastronomía', que "reconocen la labor de las mujeres en la gastronomía extremeña".

Dos de estas mujeres han recibido el galardón a título póstumo, como son por un lado María Antonia Amado Pozo, y Concepción Álvarez Sánchez,mientras que las cuatro restantes galardonadas han sido María Dolores Mateos Manzano, Josefina Silva Jiménez, Serafina Aguilar de la Calle y Felisa Zamorano Martínez.

Finalmente, el acto ha concluido con la interpretación del Himno de Extremadura por parte de la cantante extremeña Soraya, quien ha mostrado su "orgullo" por poder cantar este himno, y ha invitado a los asistentes a sentirlo.