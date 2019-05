Vara espera ser investido presidente antes del 29 de junio

El presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, espera ser reelegido antes del 29 de junio, una vez que se constituya la nueva Asamblea de Extremadura y se convoque luego la sesión de su investidura, según ha estimado en sendas entrevistas esta mañana en Canal Extremadura, radio y televisión.

El sábado 15 de junio se constituyen los nuevos ayuntamientos, y el 29 está previsto lo de las dos diputaciones provinciales, así que entre esas dos fechas debería producirse la del nuevo Parlamento regional y el pleno de investidura, aunque es algo que concretará a partir de la semana que viene con los portavoces de los tres grupos políticos que compartirán con el PSOE la Cámara: PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

Las designaciones socialistas sobre quiénes presidirán las diputaciones provinciales, en las que tiene mayoría absoluta, no están formalmente decididas ni hechas, y serán adoptadas en un comité regional pero "los tiros van", según ha dicho, porque repitan BlancaMartín como presidenta de la Asamblea -ya se dejó traslucir en sus declaraciones del pasado día 27-, Miguel Ángel Gallardo (alcalde en Villanueva de la Serena) como presidente de la Diputación provincial de Badajoz, y Rosa Cordero (alcaldesa en Romangordo) como presidenta en la Diputación de Cáceres.

El secretario general de los socialistas extremeños ha confirmado que seguirá rigiendo la norma de que en su gobierno no habrá ningún componente que sea a la vez diputado en la Asamblea de Extremadura.

Vara anuncia que gobernará como si no tuviera mayoría absoluta. "La gente sabe que yo no voy a hacer tonterías, tengo los egos satisfechos", por lo que "desde el minuto uno voy a trabajar como si no tuviera esa mayoría absoluta hablando, discutiendo, negociando. Voy a gobernar con ella, pero como si no la tuviera".

Ayuntamientos

En cuanto a los pactos para gobernar los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Navalmoral, en los que el PSOE ha ganado pero sin mayoría absoluta y la gobernabilidad depende de acuerdos con otros partidos, Vara ha declarado que los socialistas han obtenido mayorías "claras" y el electorado se ha pronunciado sobre "quién debe gobernar".

Ve posibles y lógicos los acuerdos para ello con Ciudadanos, que es la que tiene la llave en los cuatro municipios, un acuerdo a dos, mientras que vería ilógico forzar acuerdos a tres de PP-Cs-Vox dejando fuera al partido más votado y siendo además tres partidos "que compiten entre sí".

Las negociaciones tendrán en cuenta lo que se opine desde PSOE y Ciudadanos en Madrid y a él los gobiernos de coalición "no me rechinan", unos acuerdos en los que la opinión principal es la de los candidatos socialistas a alcalde porque "son cuestiones concretas de cada localidad", es decir, problemas ciudadanos muy localizados y determinados que solo se conocen sobre el terreno.

También se intentarán desde el PSOE pactos municipales con Unidas Podemos para conseguir mayorías estables en algunos sitios.

Investidura y relaciones con Sánchez

El presidente de la Junta en funciones cree que la sesión de las Cortes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno será en la primera semana de julio, es decir, a la semana siguiente de la de Extremadura.

A partir de ahí se comunicaría con Sánchez para plantearle las necesidades de la región, aunque Vara afirma que no deja de tener contactos con los ministerios y en ese sentido espera que la autovía Cáceres-Badajoz "vaya en los próximos presupuestos estatales de 2020".

Nueva estructura de la Junta

Con respecto a la formación de su nuevo gobierno regional, el presidente en funciones ha explicado que mantiene conversaciones para definir su estructura, pues "siempre hay que saber lo que piensan los que tienen relación con la Administración desde fuera".



"No habrá cambios bruscos porque los cambios bruscos nunca son buenos, pero sí algunos retoques para mejorar en eficacia y en eficiencia", y en cuanto a las personas "lo lógico es que haya continuidad en gran medida", pero no descarta la incorporación de algún independiente.



Su gobierno actual responde a la necesidad de cuadrar gastos, subraya, por lo que solo cuenta con seis consejerías, pero "ahora ya que estamos más cerca de tener controlado el equilibrio presupuestario, aunque no hay que dormirse en los laureles, igual se puede hacer algún incremento", separando departamentos "sobrecargados".