Vara anuncia una estrategia de bioeconomía forestal para generar empleo y proteger los montes

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección en la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una estrategia de bioeconomía forestal, que servirá no solo para generar empleo, “sino también para proteger los montes y el entorno forestal de los incendios".

Ha sido en la localidad cacereña de Mohedas de Granadilla, donde participó en un acto público junto a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y la candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad, Celia Caletrio.

En su intervención, Fernández Vara ha dicho que el patrimonio natural de Extremadura es “incomparable, no hay región en España que tenga nuestros recursos naturales. Nuestro entorno es la base de las energías renovables, por ello, me comprometo a que Extremadura lidere la producción de energías limpias de toda Europa, el total de un 20% de toda España, una industria que es presente para generar empleo y que es futuro para cuidar nuestro planeta”.

La mejor política para cuidar el monte es la prevención, por ello el PSOE va a impulsar una estrategia regional que no solo generará empleo, sino que protegerá nuestros bosques. Y en este sentido, la actividad cinegética también es fundamental, “genera una importante actividad económica y contribuye a cuidar nuestro entorno y nuestros parajes”, por eso “hemos consensuado con la Federación de Caza Extremeña una licencia única de caza y nuestro apoyo al sector. Porque nuestro entorno y patrimonio cultural, no es un juego. El partido socialista es el voto para la economía verde y circular con seguridad”.

En su intervención, ha apuntado que “solo el PSOE tiene un proyecto para España, para Extremadura y para cada pueblo, por eso nos va a ir bien en las próximas elecciones. Hay que ganar para evitar que, de nuevo, la derecha se cebe con los más débiles, ya atacaron con recortes a los que más lo necesitan en Extremadura cuando gobernó Monago y lo están haciendo ahora en Andalucía, solo en las urnas le podemos parar los pies a la derecha”.

Derechas e 'indepes', unidos contra el PSOE

Según ha recordado, “esta mañana [del jueves] las derechas constitucionales y los independentistas han impedido que Miquel Iceta sea senador y presidente de la Cámara Alta y eso demuestra que nunca hubo pacto de los socialistas con los independentistas que quieren poner en duda la unidad de España y que hay partidos que defienden España dividiéndola, enfrentando a los españoles”. Ha dicho que, “hoy se ha demostrado que hay un partido, el PSOE, preocupado por el futuro de España y otros que solo se preocupan de su propio futuro”.

En la votación del Parlament solo PSOE y En Común Podemos lo han hecho a favor de Iceta, PP y Ciudadanos no han apoyado sino que se han abstenido, y los secesionistas han votado en contra: ERC JxCat y CUP.

“En esta legislatura no solo hemos cuadrado las cuentas de la ruina social y económica que nos dejó el PP de Monago, sino que, además, hemos recuperado el daño causado, hemos recuperado muchos derechos que la derecha la recortó a los más débiles, a los que más necesitan de la política para tener futuro y esperanza”, ha afirmado Guillermo Fernández Vara.

Por otro lado, el candidato del PSOE a revalidar la Presidencia de la Junta de Extremadura ha señalado que “tenemos que conseguir que no haya nadie esperando para acogerse a la Ley de Dependencia, la mejor manera de luchar contra la despoblación es asegurar a las familias que la educación de sus hijos va a estar garantizada”. En ese sentido, ha remarcado, también que “debemos ir creando los marcos jurídicos y económicos para que la vivienda deje de ser un problema a la hora de crear una familia, hay que abaratar los suelos, hacer construcciones más competitivas y me propongo hacer programas para construir viviendas y hacerlo, además, en los centros de los pueblos, no en las afueras. La vivienda va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno”.

Por su parte, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, “el PSOE debe volver a ganar el 26 de mayo como ya hizo el 28 de abril para garantizar el futuro de nuestra tierra porque la derecha está ahí, al acecho, y que cuando gobierna se ceba con los más humildes”. Además, ha apuntado que “la bajada masiva de impuestos que promete el PP no beneficia a los enfermos que están en un hospital, ni a los niños y niñas que están en las escuelas, solo beneficia a los que más tienen, ésa es la política del PP”.

Finalmente, Celia Caletrio, candidata del PSOE a la alcaldía de Mohedas de Granadilla, ha dicho que “estamos aquí para luchar por el progreso de este pueblo y nadie nos va a parar”.