Vara guardia distancia con las encuestas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que toma "mucha distancia de las encuestas" y ha precisado que así ocurría cuando "lo que aventuraban no era bueno" y sucede ahora, cuando lo que plantean "puede ser mejor".



Vara se ha pronunciado así al ser preguntado por el sondeo elaborado por Sigma Dos y publicado el pasado sábado por el diario "Hoy", según el cual el PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Extremadura con el 40,2 % de los votos y entre 28 y 30 escaños



"Soy de los que dice que a amar se aprende amando y a ganar se aprende trabajando", ha manifestado Fernández Vara, para quien "lo que hay que hacer es trabajar y si trabajas y trabajas, finalmente la gente seguro que te lo reconoce y se puede plantear el poderte apoyar".



A pregunta de los medios sobre el hecho de que el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, es el que peor calificación saca, al ser el único que no alcanza el 5, ha indicado que las notas "están tan cerca unas de otras que me parece impropio hablar de aprobados y suspenso".



Tras reconocer que Vergeles tiene "la consejería más compleja", se ha mostrado convencido de que "pocos consejeros de Sanidad sacarían esa nota en España -un 4,79- en un tiempo complicado en el que se está gestionando la sanidad con recursos restrictivos" y en un escenario "muy complicado".