Vara: No me dan miedo las cacerolas, sí el odio y pánico de los que lo alientan

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que no le dan miedo las cacerolas, las banderas ni los mensajes de unos u otros en la calle, pero sí le da miedo el odio, porque nunca conduce a nada bueno, y le dan pánico los que lo alientan.

"No me dan miedo las cacerolas, ni las banderas sean las que sean, ni los mensajes de unos u otros en la calle. Sí me da miedo el odio. Y me dan pánico los que lo alientan. Ese odio nunca condujo a nada bueno en nuestra historia. Llega un día y se queda por generaciones", ha expresado Vara este viernes en su perfil en una red social.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha añadido: "Ya no están nuestros padres para enseñarnos a superarlo y hacerlo desaparecer de la convivencia, como ellos hicieron".

Ya este jueves, Vara alertaba, a través de este mismo medio, que "la radicalidad extrema de parte de los políticos acabará en radicalidad extrema e insultona en las calles" y advirtió de que "es solo una cuestión de tiempo".