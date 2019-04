Vara critica la política "sucia y rastrera" de Pablo Casado

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que se siente "muy lejos" de "la política sucia y rastrera", al ser preguntado por las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de preferir "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco".



Vara ha sido cuestionado en rueda de prensa por estas afirmaciones de Casado en referencia al apoyo que considera que Sánchez ha buscado de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno.



"La verdad es que creía que tenía mi capacidad de sorpresa agotada, pero qué va", ha respondido.



También se ha referido, a preguntas de los medios, a los posibles pactos que baraja el PSOE tras las elecciones si no se logran mayorías, como piden conocer algunos partidos.



"Mientras unos están preguntado estas cosas, otros estamos preparando el futuro", ha recalcado el jefe del Ejecutivo regional, al que todo esto le parece "un juego".



En esta línea, ha emplazado a dejar que los ciudadanos "voten, que expresen lo que quieran" en las urnas y a partir del "escenario que dejen", considera que hay que "hablar", pues es lo que "la gente quiere que hagamos".



En su opinión, no puede ser que los representantes políticos "hagan cosas diferentes de las que hace la sociedad, que es todo los días hablar", como "se hablan las empresas, organizaciones, asociaciones, se habla en los bares y en la calle".



A este respecto, ha lamentado que donde mas había que hablar, en la política, "más veto se impone" y ha añadido que no caerá en "este juego habiendo tantas cosas por delante que hacer".