Vara toma posesión recordando la deuda de España con esta Comunidad que es cumplidora, pero también "exigente"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recordado este jueves a los representantes del Gobierno en su toma de posesión la deuda que España tiene con Extremadura, una región paciente pero que empieza a reclamar: "Somos gente de exigir, pero también de cumplir con las obligaciones que tenemos".

Como ya ocurriese en 2015, Vara, que inicia así su tercera legislatura, segunda con mayoría absoluta, ha elegido para el acto la Plaza de los Naranjos, a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en un acto abierto a todos, como ha celebrado la vicepresidenta del Gobierno y representante del mismo, Carmen Calvo.

Vara ha estado acompañado, además de por ella, por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; del Senado, Manuel Cruz, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, entre otros.

También los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, además del dirigente socialista madrileño Ángel Gabilondo, o la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el presidente de la federación española de municipios y provincias, y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Fernández Vara ha recordado que en las pasadas elecciones los extremeños le han dado "una enorme confianza", lo que "nos hace tener mucha más fuerza a la hora de ser reivindicativos".

"Sabéis Carmen y José Luis [Calvo y Ábalos], que somos gente que exige y que da, que pide y ofrece, somos de esa sociedad entendida como la mejor cuando exige sus derechos y cumple con sus obligaciones", para recordar después que en esa deuda el tren es un elemento, "que solo ha comenzado a resolverse cuando se han comprometido recursos públicos".

Además, ha confesado que no entiende la sociedad actual de otra manera que no sea siendo capaces de sentarse para ponerse de acuerdo en las cosas imprescindibles.

A su juicio, los políticos españoles le deben a este país "encontrar puntos de encuentro y acuerdo", y ha destacado la importancia de, ante la complejidad actual, hacer "buenos diagnósticos" de los problemas y con respuestas "sencillas, que no simples".

Visión de país

Fernández Vara también ha señalado que además de su experiencia ofrece desde Extremadura "una visión de país, porque sabemos que es algo más que la suma de diecisiete trozos" y ha añadido que todos tienen que entender que cada uno aporta lo que tiene para que cada uno pueda recibir lo que necesita.

En esta toma se ve a la izquierda, entre otros, a Ángel Juanes, alcalde de Mérida, delegada del Gobierno, defensor del Pueblo, presidencias de diputaciones y tras ellos Abel Caballero

"Esa es la España en la que yo creo, en la que las banderas y los símbolos son importantes, pero donde no hay bandera ni símbolo más hermoso que la igualdad de oportunidades, el sistema nacional de salud, el de pensiones o la ley de la dependencia".

Con palabras del exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha convocado a los extremeños "a trabajar cada uno en función de nuestras posibilidades".

Vicepresidenta del Gobierno

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno [Pedro Sánchez está en Japón en una reunión del G-20] ha felicitado a Vara por celebrar el acto "en una plaza pública, rodeado de los extremeños que han respaldado tu labor en las urnas", porque "has recogido en las urnas lo que has sembrado", con el compromiso no solo del cargo, sino personal.

También se ha referido a los retos que afronta España y para los que Extremadura "es importante y necesaria", y ha asegurado que el Gobierno de España "no tiene ni una sola duda acerca de la lealtad de Extremadura y sus instituciones".

Por eso, le tranquiliza que España "está a la recíproca" a los problemas de Extremadura y que en los cuatro años que quedan por delante "no vas a estar solo" porque "vamos a responder, no solo en la lealtad del Gobierno de España a todas las CCAA, sino también a la capacidad de entendimiento contigo".

Calvo ha destacado que España es "un gran país, diverso territorialmente y comprometido siempre en la unidad del Estado y en la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley", tras lo que ha resaltado los "retos que afronta España en una Europa cada día más necesaria en el mundo, por lo que representa seguir defendiendo las democracias europeas a cualquier turbulencia".

Finalmente, la vicepresidenta ha reafirmado que los sistemas democráticos son "la única posibilidad de convivencia pacífica, posible y digna en cualquier lugar del mundo".