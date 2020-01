Vara se reunirá este viernes con las organizaciones agrarias

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reanudará este viernes por la tarde el diálogo con las organizaciones profesionales agrarias, para tratar el problema de bajos precios que afecta al campo extremeño.

"Un diálogo esencialmente con las organizaciones agrarias que han pasado por las urnas, pues pasa una cosa muy curiosa, aquí la gente pierde las elecciones y quiere tener representación", ha declarado en Badajoz.

La representación en el campo "la tienen Asaja, APAG y UPA", organizaciones que ayer condenaron los incidentes ocurridos durante la protesta agraria en Don Benito, de los que no se hacen responsables al ser provocados, según dijeron, "por la actitud de un grupo de incontrolados".

"Ganar a gritos y rompiendo vallas quienes no fueron capaces de tener representación en las urnas no conduce a nada".

El presidente extremeño advierte que en una economía de mercado no es posible fijar los precios pero sí "se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas, entre ellas hablar".

El PP, "un papelón"

Reprocha que el PP pida el cese, por segunda vez esta semana, de la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco. Los populares "están haciendo un verdadero papelón, han perdido el rumbo", opina Vara, para quien el PP "se está apuntando no solo al sol que más calienta, sino a ver de qué se habla que me opongo. Al paso que vamos, en tres semanas no queda ni Gobierno ni delegada, pues todos los días pide que dimita alguien".

Fernández Vara ha defendido la actuación policial y ha recordado que hubo "muchos más heridos agentes que manifestantes".

Él se queda "con la inmensa mayoría de manifestantes" que acudieron par de forma pacífica "reivindicar y defender sus derechos, los de sus familias y explotaciones" pues se vive en un territorio "con libertad de expresión".

"Otra cosa distinta es el grupo minoritario de personas que en los días previos preparó el ambiente para que se produjera lo que finalmente se acabó produciendo".