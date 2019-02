Vara, satisfecho de que pueda haber en mayo unas elecciones autonómicas sobre temas regionales

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que España se merece un debate propio en las elecciones generales, y ha apelado a la moderación para no levantar "barricadas" porque, de lo contrario, será muy difícil formar consensos tras la jornada electoral.

Está contento especialmente de que en mayo haya un debate y unos comicios diferenciados para Extremadura y resto de comunidades que el 26 de ese mes van a las urnas.

"Suscribo plenamente las palabras del presidente", ha señalado hoy el también líder de los socialistas extremeños minutos después de que el jefe del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.

Elecciones separadas

Vara se alegra de que esta cita no vaya a coincidir con los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo porque a su juicio España se merece un "debate autónomo y propio", al igual que los ayuntamientos y las autonomías.



Lo "razonable" son celebrar elecciones separadas para tener la oportunidad, "en un momento tan importante en la historia de nuestro país", de celebrar un debate en profundidad sobre el presente y futuro de España.



"Someter a la ciudadanía en el mismo día a decidir sobre su pueblo, sobre su región, sobre su país y sobre su continente me parece excesivo", expresa Vara.



Una vez marcada la fecha del 28 de abril se debe, "ahora como nunca", recuperar la moderación y el diálogo y hacer una campaña "propositiva" en la que lo importante sean los problemas de los españoles y las propuestas de cada partido para solucionarlos.



Ha emplazado a quitar la "hojarasca" que está rodeando la política y que "no conduce absolutamente a nada", para recuperar el camino de la moderación y la ausencia de crispación, "que es lo que los españoles nos piden".



Por ello, ha instado a "no levantar barricadas para que el diálogo luego sea posible", pues "si ahora empieza todo el mundo aquí no a decir con quien está, sino contra quien está", será "muy difícil" recomponer consensos que "van a ser necesarios".

Derrotas que son victorias

Fernández Vara ha recordado además la moción de censura que el PSOE, estando en la oposición, presentó en 2014 contra el Gobierno de José Antonio Monago, para afirmar que hay veces en la vida que derrotas parlamentarias se ganan "en la calle", como le ocurrió a él cuando regresó a la Presidencia de la Junta un año después.



Repite que, ante el rechazo de los presupuestos generales del Estado, queda patente que "no había pacto alguno" con las fuerzas independentistas, por lo que ahora toca, "con las máscaras quitadas", hablarle a la gente de sus propuestas y de argumentos.



"El partido está completamente respaldando su decisión -de Pedro Sánchez- y vamos a trabajar para que siga siendo presidente del Gobierno de España".