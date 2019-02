Vara reclama proyectos colectivos basados en la igualdad y la solidaridad, en la presentación del candidato de Don Benito

El secretario general del PSOE DE Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reclama "proyectos colectivos basados en la igualdad y la solidaridad para poder alcanzar el progreso" en la región.



Fernández Vara participó el jueves por la noche en el acto de presentación del candidato del PSOE a repetir en la alcaldía de Don Benito, José Luis Quintana.



En su intervención, reconoció que "no hay socialdemocracia sin una economía libre de mercado con empresarios que generen riqueza para luego poder redistribuirla y que así se paguen impuestos con los que mantener la educación y la sanidad de calidad", ha informado el partido en un comunicado.



Se trata de "un gran pacto social". "Soy socialista no para que en España no haya ricos, soy socialista para que en este país no haya pobres".



En su intervención, el líder de los socialistas extremeños defendió que se debe hacer del diálogo un compromiso permanente. "Eso es lo que la gente nos está demandando y eso es lo que hace José Luis Quintana hace cada día en Don Benito".



En ese sentido, insistió en que "ser alcalde significa poner el despacho en la calle, ponerlo donde está la gente, eso es lo que ha hecho José Luis Quintana, trabar complicidades con la gente de Don Benito".



Hizo hincapié en que "los nuevos partidos no ofrecen un proyecto colectivo de futuro, ofrecen lo que la gente quiere oír; frente a esto reivindico proyectos colectivos ante esa nueva política, reivindico un proyecto justamente como el que el PSOE desarrolla en Don Benito".

El alcalde

Por su parte, Quintana señaló que se presenta "con la misma ilusión que hace cuatro años, pero, además, con hechos".



"Hechos que reflejan el trabajo, la responsabilidad, la constancia, la gestión y el compromiso de un grupo de personas que en este tiempo hemos puesto todo de nuestra parte a favor del pueblo de Don Benito", agregó.



Según Quintana, "ninguno de los muchos avances que ha experimentado Don Benito son fruto de la casualidad; todo esto es fruto de dos cosas: de haber contado con un equipo de compañeros y compañeras que han dado su piel por esta ciudad y, por otro lado, es gracias a vosotros".



"Trajimos un mensaje claro de cambio y de impulso para un Don Benito que estaba en blanco y negro y que hemos vuelto a despertar y a poner donde se merece".



Finalmente, el alcalde indicó que van a salir a ganar este partido para "seguir conquistando el futuro de Don Benito".



"Por la experiencia acumulada y los resultados de la gestión, en estos momentos somos los únicos que podemos aportar a Don Benito estabilidad, confianza y progreso. Estoy dispuesto a poner de mi parte toda mi ilusión, todo mi trabajo, toda mi dedicación y todo mi corazón, pero os necesito a vosotros"