Vergeles califica de "flaco favor" usar el "bicho" para desgastar gobiernos

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, cree que se hace "un flaco favor" a la ciudadanía al "utilizar el bicho" para intentar desgastar gobiernos, ya sea de CCAA como de países, entre ellos el de España, en la gestión de la crisis del Covid-19.

En su intervención en la Comisión General de las CCAA del Senado, el consejero extremeño ha afirmado que en los primeros momentos "nadie tenía manual de instrucciones" sobre como afrontar esta crisis y que quien crea ahora que lo sabía todo "está haciendo un uso dudoso de la honestidad".

Vergeles ha añadido que el virus no entiende ni de ideologías, ni fronteras, que ya habrá tiempo de analizar lo que se pudo haber hecho, y que se siente "igual de responsable y dolido" por todos y cada uno de los afectados por este virus en España "porque no entiendo este país si no es desde la cohesión territorial".

Unidad de acción

El consejero extremeño, que ha preferido no detallar los datos ni medidas llevadas a cabo en Extremadura "porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, sin injerencias", ha apelado a la unidad de acción porque la ciudadanía debe saber "que la pandemia sigue entre nosotros" pero que podemos hablar de la reactivación.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para darles certidumbres e intentar resolver sus incertidumbres "desde la honestidad".

"Con honestidad, humildad y propósito de hacer mejor las cosas la próxima vez tenemos que comprometernos en que lo de menos son los partidos y el futuro de los que estamos aquí", ha dicho el consejero extremeño, que ha llamado a colaborar en la reconstrucción de España.

Vergeles ha concluido pidiendo "altura de miras y política con mayúsculas, unidad de acción y de huir de desgastar a los gobiernos".