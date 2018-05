Vergeles dice que no aspira a liderar el PSOE si Vara dejara la vida política

José María Vergeles ha asegurado este viernes, sobre si optaría a liderar el PSOE de Extremadura, que no tiene ninguna aspiración más que hacer su trabajo como consejero de Sanidad y Políticas Sociales y que en este momento ni se la pasa por la cabeza.



Vergeles ha hecho estas declaraciones, a pregunta de los periodistas, tras manifestar Fernández Vara que si perdiese las elecciones autonómicas de 2019 podría retirarse de la vida política.



El consejero ha señalado que respeta la decisión de Fernández Vara, que es una decisión puramente personal del presidente, que afecta estrictamente a su esfera personal, por lo que la respeta.



En sus planteamientos no cabe que el PSOE pierda los próximos comicios y que de momento no piensa en presentarse a liderar el PSOE extremeño, en el caso de que Fernández Vara se retirara.



Llegado el caso, el PSOE es un partido "absolutamente democrático" que desarrollaría un proceso de primarias, al que accederían aquellas personas que estén interesadas en llegar al Gobierno regional, ha señalado.

No se plantea nada

Vergeles ha asegurado que no tiene ninguna aspiración más que hacer su trabajo como consejero con el máximo ahínco posible para que la sanidad de los extremeños sea lo mejor posible, "en este momento no me he planteado otra cosa".



"Soy un médico de atención primaria, un médico de pueblo que ha llegado a la política porque tiene un compromiso con la sociedad, porque tiene una ideología socialista y porque cree que puede aportar cosas a la sanidad", ha insistido Vergeles.



Asimismo, ha indicado que para dedicarse a otras cosas tendría que estar convencido de que puede aportar algo en otras esferas y que de momento ni se lo ha planteado, "ni me pasa por la cabeza".



El consejero ha reiterado que se tienen que dar tantas suposiciones que es "imposible" que piense en ello.



"A mí me parece que en este momento el presidente de la Junta es un gran valor, que los extremeños sabrán valorar y no me pongo en la situación de perder las elecciones".