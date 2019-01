La ley de la Vivienda, nueva piedra de toque para el entendimiento de la izquierda regional

El pleno de la Asamblea de Extremadura debate este jueves la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, formulada por el PSOE, y contra la que ha presentado enmienda de totalidad el Partido Popular, una enmienda que supondría la retirada del texto sin entrar al detalle y la posibilidad de enmendarlo, y cuyo éxito depende de lo que haga Podemos.

Es la segunda ley importante en materia de vivienda de la legislatura, la primera fue la de Emergencia Social de la Vivienda promovida por la Junta que se debatió y aprobó a principios de 2017, que preveía multas o expropiaciones de pisos a bancos e inmobiliarias, y que está en buena parte paralizada por el Tribunal Constitucional, al que recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esa ley de Emergencia Social salió adelante gracias a que Podemos no se sumó a la enmienda de totalidad del PP, y finalmente socialistas y morados llegaron a un acuerdo incluyéndose en el texto 19 de las 24 enmiendas de Podemos, partido que no obstante quiso dejar claro que no le gustaba del todo, y se abstuvo de forma decisiva en las votaciones finales

Ahora se da una segunda edición en la propuesta de Promoción y Acceso a la Vivienda, con la amenaza previa de Podemos de sumarse a la enmienda de totalidad del PP (serían en total 33 votos contra los 28 socialistas).

“Aunque estamos en las antípodas ideológicas del Partido Popular y el concepto que tienen de la vivienda, nos estamos planteando y estamos estudiando si apoyar o no esta enmienda, porque esta ley que ha presentado el PSOE es una auténtica chapuza”, ha dicho en las horas previas la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene de Miguel.

Una política de "éxito"

El texto es una actualización de la ley de Vivienda, explica el portavoz del grupo parlamentario PSOE-SIEx, Valentín García, que se adapta a la realidad y a las últimas normativas legales, e incorpora novedades en la legislación extremeña en cuestiones de accesibilidad y calidad de la edificación, garantizando que haya una buena construcción “desde el proyecto hasta la entrega de llaves”.

Sobre todo mantiene el espíritu de la política extremeña en cuestión de vivienda “que ha sido un éxito” según García en comparación a otras comunidades, porque ha contenido los precios y facilitado por tanto el alquiler a base de la construcción de vivienda pública, “que ha dado acceso a muchos extremeños a ese derecho”; y la promoción de vivienda de protección oficial, a precio tasado, “que han hecho que la especulación haya sido mucho menor que en otras ciudades”.

Al diputado portavoz socialista no le extraña la enmienda de totalidad del PP, “que apuesta por la vivienda privada”, a la vez que rechaza un cierto “maximalismo” de Podemos que “nos ha llevado a cuestiones inconstitucionales”. García no espera que Podemos “acepte todo lo que decimos, claro está, pero sí podemos llegar a un acuerdo y en todo caso es el momento de elegir entre que los jóvenes puedan acceder a un alquiler asequible o dar la razón a los intereses del PP”.

Desde Podemos, Irene de Miguel ha criticado el “tsunami” legislativo de los socialistas en los últimos meses, lo que provoca a su juicio la presentación de leyes "chapuza" como la de vivienda, que se queda “corta” y “no viene a solucionar nada”.

La diputada podemista, que ha asegurado que no se contado con ellos para nada, afirma que su formación entiende la vivienda como un derecho ciudadano y no como un bien con el que especular, “como ha demostrado el PP allí donde ha gobernado”.