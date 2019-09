El absentismo laboral en la región es de los más bajos de España, y ha retrocedido

Cerca de 20.600 extremeños faltan a su puesto de trabajo cada día, según el informe trimestral sobre absentismo laboral publicado esta semana pasada por el centro de estudios y análisis de la agencia privada de trabajo Randstad; supone una pérdida de más de 8,2 millones de horas trabajadas en el primer trimestre de 2019, subraya el mismo informe.



Exactamente, 20.578 profesionales no asisten a su trabajo en la región, de los cuales el 29,3 % (6.022) lo hacen pese a no estar de baja, mientras que el 70,7 % (14.557) se ausenta por una incapacidad temporal.



Según los datos de este estudio, referido al primer trimestre del año, el índice de absentismo total en Extremadura se sitúa en el 4,9 %, tres décimas por debajo de la media nacional, y baja respecto al año anterior en todo el país.



El absentismo no justificado registra en la región una tasa del 1,4 %, al aumentar un 0,17 % de enero a marzo.



A escala nacional el índice de absentismo laboral está en el 5,2 %, ya que en torno a un millón de personas se ausentan de su puesto de trabajo a diario.



En el sector servicios se registra la mayor tasa de absentismo, un 5,4 %, seguido por industria, con un 5,2, mientras que la construcción es el que se registra menos, un 3,3.

Por regiones

Por comunidades autónomas, País Vasco (7,1%), Asturias (6,2%) y Galicia (5,8%) han sido las regiones con mayores tasas de absentismo durante el primer trimestre de 2019. También por encima de la media nacional se encuentran Castilla y León (5,7%), Navarra y Canarias, ambas con el 5,5%, Cataluña y Aragón (con el 5,3% cada una) y Cantabria y Murcia, con el 5,2% cada una.

Las autonomías con menor absentismo fueron La Rioja (4,7%) y Baleares (4%), mientras que la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha, también por debajo de la media nacional, 4,9% cada una, además de Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con el 4,8%.

Meten todo

Sin embargo este estudio, como otros similares de Adecco, mete en el absentismo todo un saco de circunstancias que distorsionan la realidad según algunos especialistas, y ha denunciado el partido Cantabristas.

Consideran absentismo laboral ausencias como la baja por maternidad, los permisos por motivos familiares y los ceses ordenados por los empleadores por causas empresariales.