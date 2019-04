“Sería absurdo derribar la urbanización de Valdecañas, es perder biodiversidad”

Valentín García Gómez será el cabeza de lista por el PSOE para el Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz. Nacido en La Zarza hace 56 años, pero asentado de siempre en Almendralejo, continúa un camino sindicalista y político cuyo último paso ha sido el ser portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura durante ocho años.

Sindicalista, diputado y portavoz en la Asamblea de Extremadura, ahora al Congreso de Diputados, ¿una trayectoria natural?

Una trayectoria que nace de mantener siempre unos principios y defensas muy claros de los trabajadores en general, desde el sindicato o este partido de la izquierda. Es seguir defendiendo lo que yo defendía muy joven.

El Congreso es una Cámara con mucho peso político y hay que tenerle mucho respeto, sobre todo en momentos muy importantes que va a vivir este país en los próximos meses, y que hace muy interesante ser diputado

¿Lo pidió, fue de cosa del partido y de usted?

Yo no he pedido nunca nada, mi vida son sorpresas; nunca pensé que iba a ser sindicalista, secretario general de Comisiones Obreras, diputado, pero la vida te lo pone y esto ha sido una cosa hablada: si el secretario general te pide que vayas al Congreso no tienes motivos políticos para decirle que no, lo asumo con mucho compromiso.

¿Qué espera hacer en las Cortes, en qué áreas de interés querría trabajar?

En el Congreso se pueden hacer muchas cosas interesantes, hay que sentar las bases de lo que va a ser España en los próximos diez años; venimos de una década con austeridad y recortes en todas las áreas, y lo que plantea Pedro Sánchez ahora es recuperar España como país de progreso. A mí me da igual trabajar en el ámbito de la economía, empleo u otros

¿Y qué planteamiento de futuro se hace?

Tengo 56 años, una edad en la que te planteas la vida con madurez, y los sobresaltos no los llevas con mucho agrado. He vivido muchas cosas y tenido la suerte de haber tenido dos experiencias impagables, dirigir CCOO durante 13 años, y los 8 años como portavoz en la Asamblea, especialmente en la legislatura que estuvimos en la oposición el aprendizaje fue brutal, así que ya pocas cosas salvo esto del Congreso podrían ser tan interesantes.

Situación tras las elecciones nacionales, perspectivas de gobierno, ¿con Podemos, PNV y Esquerra, o un acuerdo en el que entre también Ciudadanos?

Es importante que los ciudadanos hablen el 28 de abril, y van a decir claramente qué partido quieren que gobierne España, y en una segunda lectura cuál es su preferencia para los pactos. El PSOE ha demostrado en ocho meses de gobierno que puede hablar con todos, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo de pensiones en el Pacto de Toledo que finalmente rompe Podemos levantándose de la mesa, pero también hemos planteado unos Presupuestos que independentistas y PP lo tumbaron; el PSOE es el único partido que ahora puede establecer consenso amplios y transversales para los retos importantes de España.

Hay grandes cuestiones que exigen acuerdos amplios: pensiones, contrato social como relación entre empleadores y trabajadores, transición energética…

Hablamos de mucho ruido, de banderas, de lo que dijo el presidente de México, de las pistolas…, pero hay que hacerlo de pensiones, de un nuevo marco de relaciones laborales bajo el principio del empleo estable y nuevo estatuto de los trabajadores, de pacto educativo para muchos años, un pacto de transición energética y otro de innovación que sitúe a este país a la cabeza de Europa en eso.

Que Pedro Sánchez tenga un buen resultado por encima de 100 diputados hará posible una estabilidad que nos puede llevar a cerrar esos acuerdos de país tan necesarios y que es de lo que habla la gente en la calle, es lo que les preocupa; lo demás está muy bien para tertulias televisivas que crean controversia y audiencias pero no resuelven problemas.

Según una encuesta reciente, habría diputado nacional en Badajoz para la extrema derecha. ¿Usted es partidario de hablar de ella y desmontar sus propuestas, o de no darle publicidad?

A la extrema derecha se la combate con políticas primero sensatas, y con propuestas además rabiosamente socialdemócratas. Si hacemos política la ultraderecha irá perdiendo peso en los parlamentos y dentro de unos años será uno de tantos partidos que han surgido y desaparecieron. Pero si cedemos a la tentación de combatir a la ultraderecha en las redes sociales, ganan ellos, hay que ganarles con políticas y debate político con la sociedad, pero competir en whatsapp, Facebook o Instagram, ganará siempre porque no tiene nada que perder, se tirará por el barranco, con propuestas disparatadas para estar en el candelero. No debemos discutir por los metros cuadrados de una bandera, o entrar a sus barbaridades, se combate votando y haciendo política en los parlamentos.

A diferencia de la nacional, en la política extremeña ha predominado estos últimos años el acuerdo; se han pactado Presupuestos y leyes

No es que fuera aquí más fácil, ha sido la voluntad política de Fernández Vara para aprovechar la legislatura en cosas importantes

Pero que también ha contado con la voluntad de los demás, si no, no habría sido posible

Sí, pero él dijo que era la legislatura del diálogo, que estaba muerto. Hemos presentado 40 leyes, de las cuales el 83%, 35, con el voto a favor o abstención de Podemos; 33 de la misma forma con Ciudadanos, y 26 con el PP. Diálogo y concertación, que no es solo es nuestro, también de los grupos de oposición, pero ha sido la actitud dialogante y firme de Vara lo que lo ha propiciado.

En la legislatura anterior gobernaba Monago y desapareció el diálogo con la patronal y sindicatos, y fue imposible el diálogo político; cuando gobierna la derecha el diálogo político sale por la ventana.

En la región estamos en pleno debate sobre el choque entre medio ambiente y desarrollo, y la urbanización Isla Valdecañas es una de las piedras de toque

Si Extremadura quiere tener futuro hay que encontrar equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico, y no es difícil, tenemos tanta biodiversidad, patrimonio natural, que debería ser más fácil encontrar ese punto de armonía, y un ejemplo podría ser Valdecañas. No ha sido un problema ambiental sino urbanístico, y ahora nos encontramos que allí hay mucha más biodiversidad que antes de la intervención en la isla, por tanto sería absurdo demoler esa urbanización y habría que buscar, y de hecho los jueces y todo mundo le está dando vueltas a la sentencia, estudiando y pidiendo muchos informes porque es muy difícil ejecutar esa sentencia que tiene contradicciones, como sería devolver esos terrenos al erial que era antes, y perder biodiversidad.

Soluciones correctivas las que hagan falta, pero el complejo debe seguir en pie y mejorar todo lo que se deba la cuestión ambiental, el resultado puede ser un ejemplo claro de conservar naturaleza y desarrollar la zona, porque si no hay personas en el medio rural, no habrá protección ambiental, algo que los vecinos de la ciudades no pueden hacer, y si no hay vecinos en Valdecañas, la zona no tendrá futuro ambiental alguno

Días atrás en una entrevista Fernando Carmona, concejal socialista en Badajoz, decía que para ir al Congreso de los Diputados, en cuanto a sus méritos de usted, lo único que ha hecho es ser fiel escudero de su jefe y realizar el trabajo desagradable, ¿qué opina?

Que Fernando Carmona fue un gran árbitro

¿Y un mal concejal?

Fue un gran árbitro

Ese compañero ha estado de concejal cuatro años y se va diciendo que no ha hecho nada

Es que Fernando Carmona fue un gran árbitro de fútbol

Eso de estas críticas en público antes no pasaba en el PSOE

Porque siempre el PSOE ha sido siempre un partido muy serio

¿Ha hablado con él?

Nooo, no he tenido ocasión pero le felicitaré por su gran trayectoria y contribución al arbitraje y mundo del fútbol en este país. Son cosas que pasan en la vida pero no tiene la mayor trascendencia e importancia, la verdad es que no le di importancia a sus palabras, las respeto cómo no pero sigo teniendo de él la mejor imagen como árbitro de fútbol.