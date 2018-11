La región advierte que no admitirá más retrasos, excusas, ni recortes

La sociedad extremeña ha advertido hoy que no admite "más retrasos, más excusas ni más recortes" para lograr el objetivo que debe unir a todos los extremeños, como es contar con un tren digno para Extremadura, acorde con sus necesidades, y ha apelado a mantener 365 días la reivindicación.



Así lo han señalado la directora del diario Hoy, Manuela Martín, y de El Periódico de Extremadura, Antonio Cid de Rivera, que han puesto de voz a la reclamación extremeña de un tren del siglo XXI, con la lectura del manifiesto que ha puesto fin a la manifestación de Cáceres convocada por el Pacto Político y Social por el Ferrocarril.



El himno de Extremadura y gritos de "Tren digno ya", han puesto el colofón a una cita, en la que representantes institucionales y ciudadanos particulares han coincidido en que va mas allá de reclamar un tren digno, sino que se trata de reivindicar "la dignidad como pueblo.



"Queremos reivindicar que nos atiendan, que nos miren, que nuestro trato sea igual al de otros territorios. ¿Por qué tiene que ser más alguien del norte, del sur o del este?", han manifestado ambos periodistas.



Cid de Rivera y Martín han subrayado que sin una infraestructura moderna, sin un tren del siglo XXI "y no del siglo XIX como el nuestro en algunos casos, es imposible alcanzar cotas de progreso como en otros puntos de España".



Por ello, han abogado por mantener esta movilización y "un mismo ímpetu" pero siempre desde la unidad, pues "el tren ha dejado de ser ya una cuestión política" para ser "una cuestión regional".



"Hace décadas que a los extremeños se nos niega una posibilidad que sí tienen el resto de los españoles, la de viajar en un tren a la altura del siglo en que vivimos", ha dicho Manuela Martín.



A su juicio, "viajar en tren en Extremadura se ha convertido en una empresa azarosa, en una misión casi imposible llena de inconvenientes; en una pesadilla en ocasiones".



"Ya está bien", ha exclamado el director de El Periódico de Extremadura", quien ha reconocido que la sociedad extremeña, "en más de una ocasión, ha pecado de conformista en este asunto del tren".

El tren "nos une"

"La cosa ha cambiado. La reivindicación del tren digno nos ha unido a los extremeños, los trenes estropeados han servido de espita para generar una protesta unánime", ha añadido.



Esta reivindicación, ha dicho la directora del HOY, "debe ser constante, debemos mantenerla viva los 365 días del año para que las administraciones, que nos han desatendido y abandonado durante muchos años, no tengan la tentación de hacerlo de nuevo".



"El tren ha pasado a ser una necesidad de esta región y, de algún modo, simboliza también los agravios que tradicionalmente se nos han hecho a los extremeños", han subrayado.



Para ello, y así lo han exigido, es necesario un Pacto por el Ferrocarril "que aúne todas las voluntades, de todos los sectores sociales, en la exigencia de que los proyectos de mejora de las conexiones ferroviarias en Extremadura dejen de ser proyectos guardados en un cajón y se conviertan en realidad".



Una reivindicación que no entiende de gobiernos, "los de hoy y los que pueda haber mañana", pues "a todos nos beneficia que haya conexiones ferroviarias dignas en Extremadura y con el resto de España y Europa".



En su lectura del manifiesto, Cid de Rivera ha dicho que "las cuestiones dejan de ser noticia, de llenar páginas de periódicos o espacios en televisión, cuando se solucionan o cuando la gente que las protagoniza se cansa".



"Ojalá que un día no muy lejano deje de ser noticia el tren en Extremadura", pues "será señal de que este asunto se ha superado y disponemos de un servicio ferroviario como el resto de la España, del siglo XXI", han expuesto ambos directores.