El campo extremeño clama en Badajoz por unos precios justos y unos costes asumibles

Unos 4.000 agricultores y ganaderos, según la organización, y algo más de 2.000, según la Policía Nacional, se han manifestado en Badajoz para advertir de que "el campo se muere" y reclamar a las administraciones medidas que posibiliten unos precios justos y costes asumibles.

La protesta ha sido impulsada por las organizaciones representadas en el Consejo Asesor Agrario (UPA-UCE, APAG Extremadura ASAJA y ASAJA Cáceres) y Cooperativas Agro-alimentarias con el fin de expresar su hartazgo por los precios "ruinosos", mientras que se produce un "incremento" de los costes de producción.

Hoy hemos salido a la calle en defensa de la dignidad de todos los agricultores y ganaderos de Extremadura. Estamos hartos de que se juegue con nuestro trabajo y nuestras vidas





La manifestación, en la que se han visto pancartas como "Juntos por un campo con futuro" o "SOS, el campo se muere", ha finalizado en la Delegación del Gobierno en Extremadura para trasladarle las peticiones del sector autonómico.

Todo el campo extremeño representado

En ella han participado profesionales del campo de distintas partes de Extremadura, desde apicultores de Las Hurdes a ganaderos de explotaciones del sur pacense. El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha manifestado a los medios que el precio de los productos está lastrando al campo extremeño, pues en su mayoría están muy por debajo de los costes de producción.

"La especulación en torno a los precios aumenta a unos precios que el agricultor extremeño no puede negociar, pues están impuestos por la industria y distribución", ha insistido. Huertas ha asegurado que si no se toman medidas "urgentes", el campo "no resistirá" y muchas explotaciones agrícolas desaparecerán.

Ante esta situación la organización agraria ha reclamado una ley de etiquetado para que el consumidor conozca el origen de los productos, pues éste se decantará por las producciones autóctonas.

Protesta a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz @apag_extr_asaja

Velar por el mundo rural

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha recordado que estas peticiones se llevan realizando desde hace varias décadas, sin obtener una solución, y ha alertado de que estos problemas lastran el desarrollo de las zonas rurales de la región. Por este motivo ha solicitado a las administraciones que "velen por las zonas rurales e inviertan en ellas frente interés por recaudar y recaudar".

Metidieri se ha referido también a la enfermedad de la tuberculosis en el vacuno, donde "la única solución que se ha aportado es seguir matando vacas". Ha indicado que los protocolos de "la enfermedad llevan casi un siglo" y es evidente que son "un verdadero fracaso".

Desequilibrio de la cadena de valor

Por otro lado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha incidido en el 'desequilibrio' que se produce en la actualidad en la cadena de valor, en la que el "único perjudicado es el productor", informa la Agencia Efe.

Este desequilibrio es "espectacular", pues se dan casos donde "el kilo de un producto" puede costar un euro en la fase del productor y valer ocho euros en el lineal de los supermercados.

Pacheco ha afirmado que todas las reivindicaciones serán trasladadas a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, para que las pueda llevar al Gobierno central, y éste, a su vez, a la Unión Europea (UE). "Este es un problema de todos", ha manifestado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, quien ha demandado la implicación de las administraciones para resolverlo.