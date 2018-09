El ministro de Agricultura inauguró la feria de Zafra destacando la fortaleza del sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la fortaleza del sector agroalimentario español, y la importancia por tanto de que se alcance un acuerdo razonable de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).



Planas ha inaugurado, junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la Feria Internacional Ganadera de Zafra y 565 Tradicional Feria de San Miguel, una de las citas nacionales más importantes del sector y que reúne desde este jueves y hasta el próximo miércoles 3 de octubre a más de 600 expositores y a unas 2.600 cabezas de ganado.



A la apertura del certamen ganadero han acudido representantes de numerosas organizaciones, entidades y empresas del sector, así como responsables de las distintas administraciones públicas. De hecho, el ministro, antes de la inauguración, ha mantenido una reunión de trabajo con varias organizaciones agrarias y ganaderas.



El ministro ha manifestado que esta feria es "una manifestación de esfuerzo colectivo" con una estimación de negocio para este año superior a los 200 millones de euros. Sólo el sector agroalimentario español genera una producción de más de 100.000 millones de euros al año y alrededor de 2,4 millones de empleos.



Planas ha puesto de relieve que el sector agroalimentario español "está volcado al exterior", pues la mitad de su producción se exporta, y ha agregado que "somos fuertes y aspiramos a más", dada su calidad y su control sanitario.



Ha resaltado también que España tiene que sentirse "muy orgullosa" al contar con 165 razas ganaderas autóctonas, una riqueza patrimonial que le da asimismo un "marchamo de confianza e imagen".



Para Luis Planas, el gran reto para los próximos años es la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la agricultura y la ganadería española, para lo que se hace necesaria la inversión pública y el apoyo de la PAC.



Sobre esta última cuestión, el ministro ha reconocido que el momento actual de negociación es complicado, pero ha confiado en que finalmente haya un acuerdo "razonable". Planas ha apuntado que le gustaría que "todo estuviera concluido para mayo", antes de las elecciones europeas, pero "se puede prolongar un poco más".



Si hubiera un retraso en su aprobación, Planas ha abogado por extender el actual periodo "para que los agricultores y ganaderos no pierdan ni un euro".

Vara: fijar población

En este marco, Fernández Vara ha pedido durante su intervención que la nueva PAC debe contener "nuevos desafíos", como medidas para la fijación de la población al territorio.

Fernández Vara también ha pedido a Europa que "se tome en serio" el tema de la peste porcina, tras los casos aparecidos en algunos países europeos. Planas ha pedido "serenidad y tranquilidad", pero también "vigilancia y seguimiento".

A la petición elevada por Apag-Extremadura-Asaja de cambiar la norma de calidad del ibérico, trasladada durante la reunión previa, Planas ha dicho que "se modificará lo que se tenga que modificar pero no se pondrá en peligro lo conseguido hasta ahora".



Esta normativa ha supuesto "un auténtico éxito de transparencia al consumidor" y ha conllevado una "confianza" y un crecimiento del sector que "hay preservar". En este sentido, ha anunciado que el 4 de octubre habrá una reunión de la Mesa del Ibérico en la que se analizará si es necesario "reabrir o no esa norma", para lo que sería necesario también un consenso, según ha especificado.



También UPA-UCE Extremadura, otra de las entidades presentes en la reunión, ha defendido la transparencia que aporta la norma de calidad del ibérico, pero ha advertido que su aplicación conlleva "una mayor carga burocrática". En opinión de esta entidad, es compatible "agilizar" esa carga, sin que se resientan los controles".



Antes de la inauguración, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, había instado al ministro a lanzar un mensaje "claro" de apoyo al regadío y de garantía a la renta agraria porque, de lo contrario, "vendrán curvas al campo".



Por su parte, el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha defendido, en referencia al problema de la tuberculosis, que la caza y la ganadería "son perfectamente compatibles", por lo que ha pedido al Ejecutivo regional que no insista en convertir todo el territorio en un coto.