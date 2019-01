Analizan cómo aumentar la producción de tomate a 100.000 kilos por hectárea

Agricultores y expertos del sector analizan en Villanueva de la Serena las nuevas variedades y formas de cultivo del tomate, así como el tratamiento para aumentar en diez mil kilos, hasta los cien mil, la producción por hectárea.



Lo hacen en el marco de las jornadas técnicas anuales de la Agrupación de Cooperativas Agrarias de Extremadura (ACOPAEX), dedicadas en esta edición al tomate



Una cita que ha congregado este jueves en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena a agricultores y expertos del sector para conocer las nuevas variedades y formas de cultivo, además del posible tratamiento para aumentar la producción por hectárea hasta los 100.000 kilogramos.



Una cifra que no alcanza en estos momentos el campo extremeño, que se sitúa así en 90.000 kilos por hectárea y que a juicio del presidente de Acopaex, Domingo Fernández, es necesario incrementar para poder competir con el mercado andaluz y en otros mercados como Portugal y Estados Unidos.



Así lo ha expresado durante la inauguración de estas jornadas, en la que ha estado acompañado del alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo.

Cantidad y calidad

Fernández se ha referido así a una de las "mejores armas" que tienen los agricultores para obtener rentabilidad de sus cultivos, que no es otra que aumentar la cantidad y la calidad de sus cosechas.



Para ello, continúa apostando por la fórmula del cooperativismo, con la que trabaja Acopaex desde hace 28 años con el objetivo de que "los agricultores sigan viviendo del campo".



Ha destacado que el sector del tomate sigue teniendo un gran potencial en la zona, aunque ha reconocido que continúa luchando para salir de un ciclo que no ha sido el mejor a pesar de que este año se obtendrán mejores resultados con respecto al anterior.



A su juicio, "no se trata de producir más y vender peor, sino de producir lo necesario y venderlo correctamente para que la rentabilidad del agricultor siga siendo posible".



Las jornadas, que cuentan con la participación de expertos internacionales, también abordarán la agronomía y las nuevas tecnologías en maíz, el azufre como protección y nutrición vegetal, y los fertilizantes líquidos que este grupo cooperativo extremeño produce en una fábrica propia.