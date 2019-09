Ibarra, Aeceriber y Agrifusa recibirán las medallas de la Feria de Zafra

El expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la Asociación de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) y la empresa Agrifusa serán los primeros galardonados con las medallas de la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra y Tradicional de San Miguel.



Estas medallas quieren reconocer a instituciones, organismos y personas a título individual que hayan contribuido al engrandecimiento de esta feria y se darán en tres categorías, según ha acordado este jueves la junta directiva de la entidad ferial.



A Rodríguez Ibarra se le otorga la Medalla Feria Internacional porque mientras estuvo en el cargo se le concedió a la feria la internacionalización en el año 1992, según recuerda en una nota el ayuntamiento zafrense.



La primera Medalla Feria Ganadera se dedicará al sector porcino y se entregará a la Asociación Española del Cerdo Ibérico (Aeceriber), el colectivo que representa al sector dentro del certamen, y la Medalla Comercial será para Agrifusa, marca comercializadora industrial de Fuente de Cantos, que participa en la feria desde hace 55 años.



El acto de entrega de medallas se realizará en el día del pregón, que correrá a cargo de Manuel Fortea Luna y se celebrará el 27 de septiembre en la Caseta Municipal.

Un día menos el año próximo

En la reunión del comité organizador también se acordó que la edición del próximo año durará un día menos, al suprimirse el miércoles de feria, con lo que dicho evento empezaría el jueves 1 de octubre y finalizaría el martes 6 de octubre, día de fiesta local.



El motivo es que ese día no suele haber subasta de porcino y las compras se hacen a otros niveles, mientras que las atracciones suelen marcharse a otras ciudades en las que se inician sus ferias.



En esta primera reunión también se aprobó iniciar el expediente para poner el nombre del rey al Pabellón de Cárnicas, aunque que don Felipe no podrá asistir este año, según ha confirmado la Casa del Rey, “pero no han cerrado la puerta a venir durante el otoño”, apunta la nota.



También se ratificó el nombramiento de comisario de Ferias a Santiago Malpica Castañón, que ya desempeñaba esta labor con anterioridad, y fueron nombrados los vocales del Comité de Gobierno de la Entidad Ferial.



Por otro lado, el alcalde de Zafra, José Antonio Contreras, ha aclarado que este año el Concurso de Saltos de Obstáculos será gratuito para todos los ciudadanos.



Además, ha avanzado que la Feria Ganadera contará con más de 2.000 cabezas de ganado y en lo que se refiere al número de expositores han sido cubiertos todos los que puede acoger el recinto ferial en sus 25 hectáreas, unos 550 puestos.