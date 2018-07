Las candidaturas catalanas se imponen en las elecciones al Consejo Regulador del Cava

Candidaturas catalanas se han impuesto este jueves en las elecciones al Consejo Regulador de la DOP Cava, celebradas después de cinco años. Por primera vez se ha votado en tres de los cuatro censos, de explotaciones vitícolas, titulares de bodega y titulares de explotaciones vitícolas.



A estas elecciones concurrían Viticultores del Cava, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, la Asociación Vinícola Catalana y otras candidaturas de Requena y Extremadura.



En las elecciones se han disputado los vocales de los Censos A, correspondiente a los titulares de explotaciones vitícolas que son socios de cooperativas o de sociedades de transformación, donde se presentaban Cooperativas Requena y Cooperativistas del Cava.



En este caso estaban censados 3.271 personas, de las cuales han votado 1.396, un 42,6 %; 1.200 lo han hecho a favor de los Cooperativistas del Cava y 192 a favor de las Cooperativas Requena.



En el Censo B, correspondiente a los titulares de bodegas elaboradoras de vino base, se podía votar entre Viticultors del Cava (coalición Unió de Pagesos, JARC y Associació de Viticultors del Penedès), COOP Cava Requena (Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana) y ASAJA por el Cava (APAG Extremadura ASAJA).



En este caso había 2.944 censados, de los cuales han votado 1.217, un 41,3 %; y la mayoría (934) han votado por la candidatura de Viticultors del Cava, 170 personas han apoyado a la COOP Cava Requena y 103 a ASAJA por el cava.



En el Censo C, correspondiente a los titulares de explotaciones vitícolas, se presentaba Bodega Requena (Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana) y AVC-FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya).



En el Censo C estaban llamados a votar 153 censados, de los cuales han votado 94, un 61,4 %; 14 han votado a Bodega Requena y 79 a AVC-FCAC.



El Censo D, correspondiente a las bodegas elaboradoras de cava, no se ha votado ya que las empresas llegaron a un acuerdo, mediante sus patronales, para presentar una candidatura única formada por Freixenet, Codorniu, Juvé y Camps, Pere Ventura i Familia, Bodegues Sumarroca y Celler Carles Andreu.



Los censos A, B y C representan el sector productor de uva y de vino base y obtendrán una representación de 6 vocales, que junto con los 6 vocales de las bodegas elaboradoras suman los 12 vocales del Consejo de la DOP Cava.



En las elecciones estaban llamados a votar 6.368 viticultores repartidos entre 13 mesas electorales y han votado 2.707 personas, un 42,5 % del total de censados.



Una vez constituido el plenario, los 12 vocales escogerán el 28 de agosto el presidente y cabe decir que, de momento, ya se ha presentado una candidatura, la de Josep Graells, de Vallformosa.