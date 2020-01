La fruta extremeña se prepara para afrontar los cambios que producirá el Brexit

El sector hortofrutícola extremeño se prepara ya para a minimizar la llegada del Brexit, de momento en la cuestión que más preocupa a corto plazo, el progresivo aumento de los trámites para la entrada de los productos a la isla.

El gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), Miguel Angel Gómez, ha explicado que el periodo transitorio fijado durante 2020 da más margen para preparar los cambios que se producirán con el nuevo escenario.

Se trata de un periodo en el que las empresas deberán tener todo bien atado para afrontar el cambio que supondrá exportar a un país que ya no será comunitario, informa la Agencia Efe.

Hasta un 15% de las exportaciones

Gran Bretaña, que representa el 15 por ciento del total de exportaciones de la fruta extremeña, es por tanto un mercado "lo suficientemente importante" para que la "preocupación" esté latente en el sentido de que "aunque las cosas se hagan bien" puedan surgir problemas, y por tanto "hay que estar preparados".

El Reino Unido se convertirá en un país tercero, y por tanto la fruta extremeña competirá en igualdad de condiciones con otros países no europeos con productos de menor calidad, pero más baratos por tener costes de producción inferiores.

Gómez ha afirmado que el mercado británico es tan importante que la intención del sector es "no perderlo", aunque para ello tengan que incrementarse los trámites burocráticos, como no obstante se realiza para estar en otros países no europeos.