El 80% de la producción de miel de la campaña anterior está aún sin vender

El stock de miel extremeña se ha incrementado de forma considerable durante el último año y es en la actualidad de un 80 por ciento, justo el doble de lo que era habitual en estas fechas.



Según ha explicado el presidente de la sectorial de Apicultura de Asaja Extremadura, Paulino Marcos, el 80 por ciento de la producción autonómica durante la última campaña está aún en los almacenes, cuando lo habitual por estas fechas es que el stock se sitúe en el 40 por ciento



Las ventas han sido escasas este año debido a la ausencia de un etiquetado claro que muestre al consumidor la procedencia de la miel y a que el producto autóctono no puede competir con el que entra de países extracomunitarios, de mucha peor calidad, pero considerablemente más barato.



Esta circunstancia lo que hace acumular el producto en los almacenes, con las repercusiones económicas que tiene esta situación en un sector "clave" para la comunidad autónoma extremeña.



La miel es un producto que se conserva bien, como ha recordado, pero el problema radica en que el productor precisa "liquidez" para afrontar la siguiente campaña y si no vende el producto, ésta e resiente.

Caída de precio

La problemática actual por la mezcla del producto ha hecho además que el precio de la miel haya caído 1,5 euros el kilo durante el último año, lo que supone una pérdida de un tercio de su valor en 12 meses.



Como ha dicho, el sector no se conforma con la inclusión en el etiquetado del país o países de origen de la miel, al entender que debe incluirse también el porcentaje que supone cada procedencia, pues sin ello "no se deja de engañar al consumidor".



No obstante, la apicultura extremeña rechaza que las mieles europeas se mezclen con las de otros países, algo impensable en otros sectores.



"Lo importante es no engañar al consumidor, y quien quiera miel de fuera de Europa que la compre, pero siendo conocedor de ello", ha afirmado el responsable del sector Apícola en Asaja Extremadura.



Según ha explicado, tanto el sector nacional como el autonómico reivindican en la actualidad, desde sus distintos ámbitos, una mejora en el etiquetado de las mieles.



En este sentido, la apicultura extremeña participará en la manifestación del próximo día 31 en Badajoz para protestar por la problemática actual de precios bajos en el campo autonómico, a lo que añadirá la reivindicación de una solución a la mezcla de la miel autóctona con la de países extracomunitarios.