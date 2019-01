La producción de aceite será similar a la campaña anterior, según Apag

La organización agraria Apag Extremadura Asaja prevé una producción de aceituna para almazara en valores similares a los obtenidos la campaña anterior, ya que se esperan en torno a 48.000 toneladas de aceite de oliva.



El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado a Efe que según las estimaciones se recogerán más kilos de aceitunas que la campaña pasada, aunque el rendimiento será sin embargo más bajo, en torno a tres puntos.



La aceituna ha cogido más humedad a causa de las lluvias del otoño, por lo que ha adquirido "más kilos de agua" y por tanto bajará previsiblemente el rendimiento, ha apuntado.



Las condiciones climatológicas de los últimos meses, no obstante, han venido bien al cultivo, según Metidieri.



A su juicio, la campaña en la comunidad autónoma está marcada por una calidad del aceite "muy buena".



El principal hándicap se encuentra sin embargo en los precios, entre otras cuestiones debido a la concentración de la oferta.



Es decir, una producción abundante concentrada durante un periodo de tiempo, lo que lleva a las almazaras a vender con rapidez, ha explicado.



No obstante, este descenso en los precios, en torno a un euro respecto al pasado, es "excesivo" a tenor de la inexistencia de sobreoferta o del buen comportamiento de las ventas, ha denunciado.



Para esta organización agraria, es difícil interponer alguna medida que sirva para frenar el excesivo ritmo de ventas a través por ejemplo del almacenamiento de producción, pero la actual situación de los precios "está ahí", ha planteado.



Después de haber transcurrido en torno al 70 por ciento de la campaña, el balance que ha hecho Metidieri es "positivo", salvo por la cuestión de precios.



Si en lo que resta de campaña los rendimientos aumentasen, aún podría hablarse de una producción mayor, aunque en cualquier caso no diferirá mucho en relación a las cifras obtenidas durante el año pasado