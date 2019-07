El alcalde de Jerez dice que se ha puesto el sueldo que ganaba en su trabajo

El nuevo alcalde de Jerez de los Caballeros por Unidas Podemos, Juan Carlos Santana, ha explicado que el sueldo que se ha puesto es el mismo que tenía en su vida privada, “1.800 euros brutos que son 1.400 mensuales”, ya que “necesitamos ganarnos la vida y tener sueldos dignos”.

En declaraciones a la radio Cope Extremadura, y tras el pleno municipal del lunes pasado en el que se dio cuenta de las retribuciones del equipo de gobierno (UP más PP y Ciudadanos), Santana afirma que la sesión venía algo calentada por las informaciones previas dadas por el PSOE, que “jugó con las cifras, con los brutos, haciendo un poco de trampa; voy a ser el alcalde que menos gane de la historia de Jerez, 1.800 brutos pero yo voy a ingresar 1.400. Yo pedí generosidad a toda la corporación, tengo mentalidad de obrero fuerte y no vengo a la política a servirme, solo a cobrar lo que venía cobrando en mi vida laboral”

El sueldo exacto y oficial publicado en los boletines del alcalde es de 1.890 euros brutos mensuales por 14 pagas.

En la entrevista no se le preguntó por la crítica del PSOE, según la cual Santana en campaña electoral dijo que no se debían ganar más de 1.000 euros.

Las tenientes de alcalde

La primera teniente de alcalde, del PP, cobrará más que él 2.551 euros brutos mensuales, y la segunda, de Cs, 1.725.

El alcalde en sus declaraciones a Cope admite que “costaba entender que la primera y segunda teniente de alcalde ganaran más que el alcalde, pero lo expliqué en el pleno, es decisión mía, potestad, somos tres fuerzas políticas y el régimen de cada una es distinta. Un sueldo que le he autorizado yo y no hay más, tengo potestad de asignar los sueldos a mi equipo de gobierno

Santana reconoce que “somos un equipo de gobierno peculiar, pero tengo el ADN de la participación, en Podemos no impongo, llegamos a acuerdo, y el equipo de gobierno lo hemos acordado, a ellas también les llamaba la atención mi sueldo”.

El alcalde jerezano recuerda que su antecesora, Virginia Borrallo, del PSOE, no cobró del Ayuntamiento porque no podía tener dos retribuciones públicas: “Se acogió la más alta, la de Diputación, más de 4.000 euros, que es también dinero público”.

“Yo podía llegar al sueldo mínimo que me dejaba mi partido pero 1.400 me parece bien para Jerez, me considero un obrero y trabajador.

Para él es “trampa” la del PSOE, hablar de que los nuevos sueldos municipales son 30.000 euros más de gastos, porque “ella cobraba de Diputación”.

“Esperemos que poco a poco se vayan calmando las aguas, que hace falta”