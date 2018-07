La alcaldesa de Cáceres apuesta por Sáenz de Santamaría

La alcaldesa de Cáceres ha anunciado su apoyo "firme y decidido" a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para presidir el PP después de que el martes eludiera hacerlo en un acto con el exministro Íñigo de la Serna y el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, y ha precisado que "el aparato no controla a la militancia extremeña".



Preguntada por el hecho de que Monago haya hecho público su apoyo a la candidatura de Cospedal, ha subrayado que se ha demostrado que "esa manida frase de los aparatos no existe en Extremadura" y de ahí su satisfacción "porque se están rompiendo esos esquemas tradicionales de que el aparato controla la militancia".



La alcaldesa ha recalcado su "agradecimiento" al presidente del PP de Extremadura por la "libertad de apoyar la opción que queramos a toda la militancia".



También ha aclarado que su opción "es personal", ya que pese a que es la presidenta local del PP no tiene ninguna intención de influir en los militantes del PP cacereño para que voten la opción que ella decide.

Fuerza y coraje

Para Nevado, Sáenz de Santa María "tiene la fuerza y el coraje de dirigir un partido con miles de militantes, un partido de gobierno" y ha añadido que ha demostrado que es una líder nata y recoge en su persona los ideales del partido, así como la prosperidad que se quiere para este país y las personas.



También ha resaltado el hecho de que por primera vez una mujer pueda ser presidenta del partido, y esa es una de las razones por las que respalda esta candidatura, aunque la de Cospedal "me merece todo el respeto".



De hecho, ha afirmado que todos los candidatos tienen un perfil perfecto para liderar un proceso de cambio y ha recalcado que "Extremadura ha dado una lección al PP nacional sobre la libertad de decidir en estas primarias".



En cuanto a la polémica de los compromisarios, Nevado ha pedido respeto a las normas que se ellos mismos se han dado", en relación al proceso electoral.



"No se puede cambiar el reglamento sobre la marcha cuando ya se había aprobado con anterioridad".



Para Nevado los candidatos deben someterse al voto de los compromisarios, "porque, al final, esos compromisos también representan al resto de la militancia"